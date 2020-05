Storevarden skole vant forskningskonkurranse

3. trinn på Storevarden skole i Sola kommune har vunnet årets landsomfattende forskningskonkurransen «Nysgjerrigper».

Elevene ved tredje trinn fra Storevarden skole vant med sin forskning på «Hvorfor er det striper igjen i et glass etter at vi har drukket Biola?», Foto: Storevarden skole

Elisabeth Risa Journalist

«Nysgjerrigper» er en årlig forskerkonkurranse

arrangert av Norges Forskningsråd for alle landets barneskoleelever.

I årets konkurranse med over hundre andre innsendte

forskningsprosjekt, vant elevene på tredje trinn fra Storevarden skole med sin forskning på «Hvorfor er det striper igjen i et glass etter at vi har drukket Biola?». Det melder rektor ved Storevarden, Tor Egil Gryte, i en pressemelding.