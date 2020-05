Svært usikkert hvordan 17. mai-været blir

Vi går ei steinkald uke i møte, med fare for både hagl og snø. Prognosene sier at finværet kommet én dag for seint - 18. mai.

I fjor gikk Storhaug skolekorps i strålende sol, i år må de belage seg på litt mindre fuglesang. Foto: Marie von Krogh

Tollef Jacobsen Journalist

Søndag er det 17. mai, og for mange betyr dette å ta på seg finstasen. Men et viktigere spørsmål er ofte: Trenger jeg ta på regncapen, eller skal jeg bare ta den med?

Meldingen fra Meteorologisk institutt er klinkende klar, og nesten å forvente på Vestlandet: Kle deg etter været. Ulikt fjorårets 17. mai – som var preget av sol og varme for de fleste – må vi i år kanskje finne fram regncapene, eller bare holde oss inne. Men - det kan hende det blir fint også.

– Foreløpig sier prognosene våre at godværet kommer mandag 18., men det er litt usikkert ettersom det ligger så langt fram i tid, sier vakthavende meteorolog Geir Otta til Aftenbladet.

Likt vær for rogalendinger

I dagene fram mot 17. mai, vil været blir ganske likt i hele Rogaland, med enkelte unntak langs kysten.

– Det vil bli et veldig trassig vær i fylket. En nordvestlig vind gjør det surt og kaldt. Det vil gå jevne regnbyger over hele Rogaland, og slik vil det være fram til søndag, sier Otta.

Temperaturene vil synke, de vil være helt nede i 2–3 grader om nettene. Fare for nattefrost meldes i midtre og ytre strøk. En viss fare for hagl, og det kan til og med bli snø i ytre strøk, og sluddbyger kan ventes i lavlandet. Mellom disse bygene blir det litt spredt sol.

Natt til onsdag meldes det om mindre nedbør.

Kald, men ikke kaldeste mai

Meteorologen bekrefter at det har vært en kald mai, men ikke den kaldeste. Senest i fjor var gjennomsnittstemperaturen var 6,2 grader, sammenlignet med det foreløpige gjennomsnittet på 7,7 grader i år.

Den kaldeste mai-måneden i Rogaland må vi helt tilbake til 1979 for å finne, da temperaturen lå i gjennomsnitt på 3,3 grader celsius. I år har laveste mai-temperatur på Sola, som representerer Jæren, vært 0,8 grader. Rekorden er -2,5 grader, det var i 1979. Dette melder klimavaktene ved Meteorologisk institutt.

– Noen mener at det har vært den kaldeste uka siden jul. Stemmer det?

– Det er ikke så langt fra sannheten. Det var først i desember-januar gradene lå rundt null grader. Det er først nå kulden har satt inn, og våren har fullstendig byttet med vinteren. Vi har sett denne tendensen også tidligere år, sier Otta.

Han ønsker likevel ikke å kaste dommedagsprofetier over mai-måneden riktig ennå:

– Mai kan bli normal igjen: Første halvdel ha vært mest kald, men siden været snur rundt starten av neste uke, kan kanskje dette bety det blir varmere igjen i resten av mai.