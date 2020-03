Stavanger: Byhaugturen

Foto: John Petter Nordbø

Stavanger kommune

Kommune: Stavanger

Lengde: 6 kilometer. Én vei.

Varighet: 1 time, 30 minutter.

Fra den nye parkeringen ved Gustav Vigelands vei trasker du av sted over Stokkaeidet og nyter det vakre kulturlandskapet oppover Sabbadalen. Modig klatrer du opp en bratt sti gjennom trollsk eikeskog til et "hemmelig" utsiktspunkt.

Trå varsomt her, og se ned for salamandere. Det lille amfibiet i dammen litt bortenfor Vølstadveien er truet og bør få være i fred.

Myrveien tar deg over E39, og turen fortsetter gjennom grønne lunger mot Byhaugen.

OBS! Ved Myrveien er passeringen av E39 midlertidig fjernet i forbindelse med arbeidet med ny vei. Også den midlertidige gangbrua er fjernet. Omleggingen er ikke merket med nye T-er. Ryfast-prosjektet har varslet at den nye gangbrua vil åpne rundt mars 2019. Så snart brua er på plass vil også nye merker settes opp.

Du går et lite steinkast fra naturminnet Knutmannssteinen, som lå mellom gårdene Stokka, Tasta og Eiganes, og forserer de gamle murene rundt Byhaugkafeen.

Her inviterer "Dåsa-John" til niste med utsikt. Det finnes også en stjernekikkert her, og nattlig mørke og lite «forstyrrende» lys fra kunstige kilder, gjør at du her kan få oppleve den fantastiske nattehimmelens eget lys. John Johnsen lagde tobakksdåser og var ikke av det selskapelige slaget, så han bygget sterke murer som også løyet for vinden på høyden.

I flere generasjoner har byens borgere hatt Byhaugen som yndet turmål, og har kunnet nyte den flotte utsikten fra høydedraget. Selve gårdshuset har en spennende historie og ble reddet fra forfall etter stort folkelig engasjement.

Med nye krefter tar du deg ned gjennom skogen Dåsa-John plantet, og ut i Knut Baades vei med fin utsikt over Egenes kolonihage. Kanskje rekker du en duell på "Skrodå", balløkka som ligger på en gammel fylling, før du lekende lett tar deg gjennom et av byens villastrøk. Vakre, urbane grøntdrag og ærverdige gamle trær passerer du på din vei, og at du omgis av gater med kunstnernavn er kanskje ikke så rart.

Turen avslutter du ved vakre Hidle gård og yrende fugleliv. Kanskje ser du sjeldne flaggermus over Litle Stokkavatn?

Foto: Stavanger kommune