Stavanger: Jåttåturen

Foto: Kjell Helle-Olsen

Stavanger kommune

Kommune: Stavanger

Lengde: 7,7 kilometer. Én vei.

Varighet: 2 timer.

Mangfold beskriver denne turen best. Du trasker glad av sted gjennom Ungdomsgeilen, kanskje hånd i hånd? Skogen åpner seg og du ser ut over eldgammelt kulturlandskap med flere tusen års historie. Klyngetun, steingjerder, og kanskje ei vipe eller to viser vei, før du krysser motorveien og passerer Svartamyr en av Stavangers siste myrer.

Derfra går det lett i flatt terreng langs kommunegrensa mot Sola. Du får et kjapt vidsyn utover den gamle flystripa, før du dukker inn i det travle og ser byen vokse i høyt tempo. En siste kraftanstrengelse opp bakkene forbi Godeset. Her er det utfordringer og moro for den lekne. Turveien snor seg og landskapet veksler mellom skog og hager. I all hemmelighet runder du NATO og avslutter med et stjålent blikk opp mot Stavangers nest høyeste fjell, Jåttånuten, som kneiser 138 meter over fjorden der nede.

Turen er en av 52 hverdagsturer i Stavanger - et samarbeid mellom park og vei i Stavanger kommune og Stavanger Turistforening.

Foto: Stavanger kommune