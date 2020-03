Gjesdal: Øygardsvatnet

Foto: Trine Djuvik Haaland

Kommune: Gjesdal

Lengde: 8,7 kilometer. Én vei.

Varighet: 2 timer

Blinkende vann er det som først og fremst preger Øygardsvatnet-turen som går gjennom store deler av Ålgård. Underveis går du både langs Figgjoelva, i strandkanten av Øygardsvatnet og en snartur ned til Edlandsvatnet. Turen er merket med røde T-er og blå påler, men kun i retning mot sola.

Fra Storahuset går du over veien og til turveien som starter på framsiden av den flotte teglsteinsbygningen, DFU-bygget. Den gamle fabrikken og veveriet brukes i dag til bibliotek og arrangement i kommunen. Turveien går langs Figgjoelva på baksiden av store industribygg og etter hvert forbi idrettplassen.

Ved den store rundkjøringen ved kjøpesenteret kan det være ganske hektisk, men det er bare å følge merkingen og fotgjengerfeltene over veien. Her er det anbefalt å ta en kort stopp for å se på det yrende fuglelivet før turen fortsetter på turveien langs elva.

Kongeparken er lett synlig på den andre siden av elva, men du skal fortsette opp gjennom boligområdene i Oppstadveien og Granliveien. Etter hvert får du en fin utsikt over deler av Ålgård før turen fortsetter over høyden og ned til Øygardsvatnet som på enkelte kart har fått navnet Fjermestadvatnet. Nå venter en nydelig strandvandring med hus på den ene siden og vannet på den andre.

Får du lyst på en dukkert, er det flere små badeplasser underveis. Like ved barnehagen ligger en spesiallaget flåte som kan transportere ungene over til odden ved Raudviga på den andre siden.

Fra Brunnvika går du igjen opp gjennom boligfelt og følger merkingen ned til den lille parken i vestenden av Edlandsvatnet. Følg turstien som går nede ved vannet inn på baksiden av Storahuset og der turen startet.

På kartet er det tegnet inn en runde opp på Berlandsnuten som er lett synlig med masten på toppen. Denne er ikke merket slik som resten av turen, men kun vist på kartet. Det er flott å gå opp Berlandsnuten på fine dager.

