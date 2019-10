Kontrakt på 220 millioner til Stangeland Maskin

– I dagens marked er dette en utrolig viktig kontrakt. Det er betryggende å vite at vi får en såpass stor jobb, sier daglig leder Tommy Stangeland i Stangeland Maskin til Aftenbladet.

Selve anleggsjobben er beregna å starte i februar neste år. Fagrafjell transformatorstrasjon, i grenselandet mellom kommunene Sandnes og Time, er planlagt å stå ferdig i 2024 og skal sikre strømforsyningen i Sør-Rogaland gjennom det som ofte betegnes som «Lyse-løypa» mellom Lysebotn og Fagrafjell.

Myndighetene ga konsesjon til den nye kraftlinja i slutten av september.

– Vi har veldig gode erfaringer med Stangeland Maskin fra andre prosjekter i Rogaland. De har nylig stått for grunnarbeidene på de nye transformatorstasjonene i Sauda og Bjerkreim, og vi ser fram til å fortsette samarbeidet, sier konserndirektør for bygg og anlegg i Statnett, Elisabeth Vike Vardheim, i en pressemelding.

Fakta: Lyse – Fagrafjell Strømforsyning: Ny 420kV-ledning mellom Lysebotn i Forsand og Time og Sandnes kommuner. Ny transformatorstasjon på grensen mellom Time og Sandnes. Start og slutt: Byggestart i 2020 og forventet ferdigstillelse i 2024. Forventet kostnad: 1,8 – 2,1 milliarder kroner. Begrenset kapasitet: Bakgrunn for Lyse – Fagrafjell er at de to sentralnett-ledningene som forsyner regionen i dag har begrenset kapasitet og dermed ikke vil ha nok kapasitet til å håndtere det økte strømforbruket som har vært og som følger av forventet, langsiktig vekst i regionen. Første skritt: I samarbeid med Lyse Elnett er Statnett i gang med utredning av tiltak for å sikre kraftforsyningen videre i området. Lyse – Fagrafjell er et helt nødvendig første trinn før videre nettforsterkingstiltak kan gjennomføres, og inngår i den langsiktige nettutviklingen i området. Kilde: Statnett

Statnett

Både Stangeland Maskin og andre entreprenørbedrifter gikk nylig hardt ut mot Statens vegvesen, fordi store og viktige infrastruktur-prosjekter er satt på vent.

Ikke minst av den grunn er det viktig for Stangeland Maskin å fylle på med andre oppdrag for å holde bedriftens knapt 700 ansatte i arbeid.

– Oppdraget på Fagrafjell er kjærkomment. Der skal vi planere arealet, lage atkomstvei, grave for avløp og vann og ikke minst forflytte store mengder masse. I tillegg er det en stor betongjobb, et oppdrag som Jærentreprenør kommer til å få, sier Tommy Stangeland.

Han regner med at om lag 25 Stangeland-ansatte blir sysselsatt i anlegget på Fagrafjell. Stangeland er stolt over at bedriften ble rangert høyest i samtlige kriterier som tilbyderne ble rangert etter, og han er spesielt fornøyd med å få 10 av 10 mulige poeng på helse, miljø og sikkerhet.

– Hvordan ser ordreboka ut for det neste halvåret?

– Vi er på jakt etter mer jobb og vet at det kommer oppdrag både innenfor skolebygging, overvannshåndtering og rehabilitering framover. I tillegg kan det godt hende at vi må se etter oppdrag også utenfor Rogaland. Vi skal gjøre alt vi kan for å unngå permitteringer, sier Tommy Stangeland.