Mandag starter rettssaken mot en 28 år gammel mann som er tiltalt for å ha tatt livet av sin far. 28-åringen har i avhør allerede erkjent straffskyld for drapet, som skjedde i tiltaltes hjem på Austrått i Sandnes kommune natt til lille julaften i fjor.

Sju rettsdager er satt av til behandlingen av saken.

Aktor er statsadvokat Oddbjørn Søreide, mens Vegard Bråstein er tiltaltes forsvarer.

Advokat Veysel Ince er de etterlattes bistandsadvokat.