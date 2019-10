Pappa Ole Ueland viste fram babylykke på fylkestinget

Andreas Veggeland

Det var i 11-tida tirsdag formiddag at nybakt pappa, og Sola-ordfører Ole Ueland kom til Atlantic Hall med barnevogn. Ueland og ektemannen Peter Andre Schwarz (fylkestingspolitiker for Høyre) ble nylig foreldre til ei lita jente som nå er seks uker. Mange politikerkolleger stimlet sammen rundt babyvogna da Ueland kom innom for å hilse på.

Også på Facebook viser paret sin babylykke gjennom posten på Ole Uelands hjemmeside:

«Kjære venner, det har vært litt stille her på siden i tiden etter valget. Grunnen er at vi er blitt stolte og lykkelige foreldre til en herlig jente som har fått navnet Eva. Etter fødselen i Canada har vi hatt god tid sammen i vår nye, lille familie. Vi har satt pris på å kunne ta oss tid til å bli kjent med henne, og gleder oss stort til fortsettelsen.💕

Jeg gleder meg også til nye oppgaver i politikken den kommende perioden. Resultatene i og etter valget ble dessverre ikke som vi hadde ønsket og håpet, verken her eller der. Men etter at jeg på torsdag er ferdig som ordfører i Sola, etter åtte fantastiske år, er jeg så heldig at jeg skal få være gruppeleder for Rogaland Høyres dyktige fylkestingsgruppe de neste fire årene. Vil gratulere Marianne Chesak som blir ny fylkesordfører. Ser frem til å være både konstruktiv og krevende opposisjon. Tusen takk til alle som stemte på oss og meg. Vi skal gjøre det vi kan for politisk gjennomslag, og det beste for Rogaland!» skriver Ueland på Facebook.

Innlegget ble publisert mandag kveld og har tirsdag kveld fått 231 kommentarer. og 843 likes.

Peter Andre Schwarz har allerede sittet i Fylkestinget i Rogaland, innvalgt for Høyre i fire år. Han er også innvalgt for neste periode, som har sitt første møte seinere i oktober.

Ole Ueland har vært Solas ordfører fram til nå, og går over til fylkestinget kommende periode.

I et intervju i Aftenbladet i august la Sola-ordfører Ole Ueland til grunn at de ønsker at familieforøkelsen skal være privat. Når Aftenbladet tar kontakt med ektemannen Peter Schwartz i dag tirsdag, får vi samme svar.

Paret aksepterer imidlertid at det er offentlig interesse omkring deres barn, så lenge de begge er folkevalgte og barnet er unnfanget og båret fram ved surrogati i utlandet. Paret har også delt informasjonen om barnefødelsen og babyens hjemkomst til Norge i sosiale medier.

Peter Andre Schwartz, som også er kommunikasjonsjef i Lyse når han ikke er i foreldrepermisjon, sier til Aftenbladet tirsdag kveld at de ikke ønsker å si mer enn det de har sagt tidligere:

– Vi er blitt en familie og vi er lykkelige, sier Peter Schwartz mens lille Eva skråler i bakgrunnen.

Ikke en politisk handling

Foreldrene ønsker at jenta skal få eie sitt eget liv og sin egen historie. De ønsker ikke at hun skal være et symbol i en politisk sak.

– Har dette vært problematisk for deg med tanke på at du er en fremtredende politiker og surrogati er ulovlig i Norge? spurte Aftenbladet i august.

– Dette er ikke en politisk handling, svarte Ole Ueland da.

– Det er et livsvalg for vår familie. Og det er ikke ulovlig å gjøre det i utlandet. Vi gjør noe som mange andre også gjør. Vi er opptatt av å gjøre etisk forsvarlige valg. Vi gleder oss veldig, og dette er noe vi har ønsket oss lenge, sa Ueland.

Han og ektemannen inngikk en avtale med surrogatmoren og de har forholdt seg til både canadiske og norske lover.

Lovregulert surrogati

– I Canada er dette strengt regulert, og vi følger de regler som gjelder der. Juridisk er det en ganske omstendelig prosess etter at barnet er kommet til Norge, men dette er godt regulert, og når prosessen er ferdig, er vi begge foreldre, sa Ueland i august.

LES HELE ARTIKKELEN OM UELAND OG SCWARTZ CANADISKE BABY HER:

Egg-donasjon ulovlig

I Norge er surrogati vanskelig. Det står ikke eksplisitt i loven at alle former for surrogati er ulovlig, og ingen som får hjelp av surrogatmødre i utlandet, kan straffes for det. Men egg-donasjon er ulovlig i Norge, ifølge bioteknologiloven. Norske fertilitetsklinikker har ikke anledning til å bistå med assistert befruktning ved surrogati, verken ved hjelp av egg-donasjon eller andre metoder.

Surrogati ved bruk av egg-donasjon, såkalt gestasjonell surrogati, er metoden som nå er mest utbredt i verden, ifølge postdoktor Ingvill Stuvøy ved NTNU i Trondheim. Doktorgradsavhandlingen hennes i sosiologi handlet om nordmenns bruk av surrogati i utlandet.

Da Stuvøy jobbet med doktorgradsavhandlingen, var hun i kontakt med den norske ambassaden i Canada.

– I 2016 hadde de registrert fem barn som var født av canadisk surrogatmor på vegne av norske foreldre. Det første barnet var registrert i 2014. Det tydet på at noen av foreldrene jeg hadde intervjuet, ikke var medregnet, og derfor anslo jeg at antallet nok var noe høyere enn fem, men at tallet likevel er relativt lavt. Mellom 2008 og 2013 ble det til sammenligning født omkring 100 norske barn av indiske surrogatmødre, sier Stuvøy.

Hun anslo i avhandlingen at flere hundre barn er blitt født av utenlandske surrogat-mødre. Et mer nøyaktig tall var ikke mulig å finne.

Kan ikke tjene penger

I Canada er såkalt altruistisk surrogati lovregulert. Det skal være motivert av et ønske om å hjelpe andre. Surrogatmoren kan ikke motta betaling for tjenesten, men får dekket alle faktiske utgifter.

Ifølge Stuvøy tar nordmenn gjerne kontakt med surrogatibyråer for hjelp til organisering av prosessen i Canada. Surrogati der egg kommer fra en donor og ikke surrogatmoren selv, er mest utbredt.

Ettersom Canada bare praktiserer altruistisk surrogati, er tilgangen på surrogatimødre lavere enn i andre land. Ventetiden kan derfor bli lang for nordmenn, ifølge Stuvøy. Utgiftene er også høyere her enn i østeuropeiske land. Ifølge VG koster det rundt 300.000 kroner i land som Ukraina og Georgia, mens den i USA ligger på godt over én million. Prisen i Canada ligger mellom prisene i USA og Øst-Europa, ifølge Stuvøy.