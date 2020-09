Så var ikke Hetlandsskogen konfliktfri likevel

9. juni lanserte Bjerkreim kommune Hetlandskogen som næringsområde for kraftkrevende industri. Nå får planene motstand fra folk som har sterke følelser knyttet til skogen.

Aftenbladet ba om koronabegrensing på frammøtet. «Bevar Hetlandsskogen» hadde lagt opp til stormønstring i Gådå med Hetlandsskogen i andre enden av Egevatnet. Arne Løland, Sylvia Assersen Skadberg, Eskil Skadberg, Julie Fardal, Johannes Fardal, Marit Fimland, Kristian Arntsen, Ivar Sleveland, Sue Maun, Anne Kristine Rødland, Nina Vinje, Tellef Grødum, Solveig Ellingsen, Erling Ellingsen. Foto: Arnt Olav Klippenberg

Aftenbladet skrev at det aldri før var lansert et større prosjekt i Bjerkreim. Velkjente Hetlandsskogen, på grensen mellom Eigersund, Hå og Bjerkreim, skulle brukes til kraftkrevende industri. Datasenter er et annet ord som går igjen.

Samtidig ble tilsvarende planer lansert på Jæren, men bjerkreimsbuene hadde et trumfkort i ermet, et skikkelig konkurransefortrinn. Planene i Bjerkreim kom uten konflikter, ble det sagt.

Men det var før sommerferien.

Skogen er hjemsted for en lang rekke dyre- og fuglearter, blant annet er det observert rødlistet og sterkt utrydningstruet hubro i skogen, sier Arne Løland.

Han har stilt seg i spissen for «Bevar Hetlandsskogen», en gruppe bestående av hyttefolk, fastboende, bønder, naturvernere og fugle-entusiaster.

– Nå har 700 skrevet under på et opprop og gruppa vår på Facebook har passert 1100 personer, sier han og legger til.– I prosessen rundt prosjektet er det ikke foretatt tilstrekkelige undersøkelser om konsekvenser for miljøet. Offentligheten har fått svært kort frist til å ytre meninger om prosjektet, og kommunikasjonen ut har vært svak. Han forteller om folk som nesten er i sorg ved tanken på at «denne unike naturperlen skal brukes til kraftkrevende industri».

Hetlandsskogen er på 9000 dekar. Det er 2500 av disse som er blinket ut til kraftkrevende industri.

Slik ser Bjerkreim kommune for seg at Hetlandsskogen kan bli i framtiden. Vindkraftverkene i bakgrunnen. Foto: Privat

Bjerkreeimselva

Johannes Fardal er ingeniør og sterkt engasjert i kampen for å bevare Hetlandsskogen. Han viser Aftenbladet noen regnestykker. De enorme datasentrene trenger mye kjøling. I Nordsjøen foregår det via havet. Her må det foregå via elver og vann.

– Vannet som kommer ut vil holde 45 grader. Det vil bety en voldsom algeoppblomstring. Fisken i Bjerkreimselva vil til syvende og sist bli skadelidende.

Han legger til at kraften som skal brukes ikke kan kalles grønn. Dette området vil være avhengig av kontinuerlig overføring fra statsnett som betyr vannkraft eller kraftimport.

Bit for bit

Marit Fimland bor på et gårdsbruk på Eigersund-siden av grensen, men vil likvel bli nabo til industriområdet.

– Hetlandsskogen er nærområde til folk i tre kommuner. Hetlandsskogen tilhører oss alle.

Hun føler naturen blir tatt fra oss, bit for bit, som hun sier det.

– Av natur, er dette indrefileten. Fra før av har vi vindturbiner og snart kommer motorveien. Nå må det være nok. Vi kan ikke få et datasenter midt i skogen vår. Hetlandsskogen betyr enormt mye for mange, sier Fimland.

Kristian Arntsen er opptatt av Gådå, den kanskje mest populære badeplassen i Eigersund kommune. I dag er Gådå en idyll som er mye besøkt hele året, men selvsagt mest om sommeren.

– Gådå blir fullstendig ødelagt hvis utsikten i framtiden skal bli til kraftkrevende industri. Hvis det finnes én sak jeg er villig til å lenke meg fast for, så er det bevaring av Hetlandsskogen, sier han.

Ventet kritikk

Ordfører Kjetil Slettebø i Bjerkreim sier han er litt overrasket. Kommunen har tellinger i skogen, og det er forsvinnende få som bruker den til turområdet.

– Jeg er samtidig overrasket når det påstås at dette er en urskog. Hetlandsskogen er et plantefelt. Det er heller ikke hekkende hubror i denne skogen.

Slettebø forteller et kritikken var ventet.

– Det vil alltid, uansett hvor, være noen som er imot noe nytt i nærheten av seg selv.

