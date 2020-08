Dom over Rogfast kommer seinest 1. oktober: - Vi er inne i et godt spor

Konsulentselskapet Atkins har fått frist til 1. oktober med å levere dommen over gigantprosjektet Rogfast.

Dronebilde av Rogfast-prosjektet i Årsvågen på Bokn. Foto: Snowvision

Dette viser dokumenter som Stavanger Aftenblad har fått innsyn i.

Atkins oppdaterer den gamle KS2-rapporten, det vil si en ekstern kvalitetssikring av Rogfast, sammen med Promis og Oslo Economics. Disse skal radbrekke den siste kostnads- og usikkerhetsanalysen og finansieringsgrunnlaget for tunnelprosjektet under Boknafjorden.

Konkret skal de blant annet ta stilling til påstanden fra konsulentselskapet Ernst&Young og toppledelsen i Statens vegvesen om at finansieringen kan være truet av høy elbilandel og mulighet for privat ferjedrift.

– Det er ønskelig med en oppstart av kvalitetssikringen før sommeren og presentasjon av hovedresultater senest 1. oktober, heter det i en e-post som fagdirektør Ingvild Melvær Hanssen i Finansdepartementet sendte til konsulentselskapet Atkins i juni.

Dommen faller samtidig med at prosjektleder Gunnar Eiterjord slutter som sjef for Rogfast. Han flytter til Lillehammer av familiære grunner og begynner som leder for vedlikehold Innlandet 2. oktober.

Dommen faller også helt i begynnelsen av Stortingets høstsesjon. Aftenbladet har tidligere skrevet at samferdselsminister Knut Arild Hareide ser for seg at Rogfast skal opp i Stortinget på nytt innen utgangen av 2020.

– Vi er inne i et godt spor sammen med KS2-konsulentene og har fått innkalling av Vegdirektoratet for å forberede Stortingsproposisjon. Det er tydeligvis gitt beskjed om at Rogfast skal fram tidlig i høstsesjonen. Vi skal gjøre alt vi kan for at det skal være mulig. Og det er masse flinke folk igjen fra Ryfast/Rogfast-organisasjonen, som kan ta dette videre når jeg slutter, sier Eiterjord, som ikke vet når etterfølgeren pekes ut.

Rogfast-prosjektet ble vedtatt av Stortinget i 2017. Byggestart var året etter. Så sporet utbyggingen helt av da Kvitsøy-kontrakten - den første hovedentreprisen - ble nesten 1 milliard kroner dyrere enn kalkulert.

På grunn av milliardoverskridelsen avlyste toppledelsen i Statens vegvesen kontrakten og gigantprosjektet ble utsatt på ubestemt tid. Det er kjent at dette skjedde til store interne protester fra prosjektorganisasjonen i Rogaland. De reagerte spesielt på at toppledelsen i Vegdirektoratet økte prosjektorganisasjonens kostnadsanslag med hele 6,4 milliarder kroner til totalt 25 milliarder kroner.

Kostnadspåslaget førte også til kraftige reaksjoner fra stortingspolitikere fra Rogaland. De beskyldte Vegdirektoratet for å trenere Rogfast-prosjektet med eventyrtall. Noe den nye vegdirektøren har avvist.

I ettertid har Statens vegvesen funnet kostnadskutt på flere milliarder kroner. Kostnaden er nå anslått til drøyt 20 milliarder. Dette redegjorde Samferdselsdepartementet for i slutten av april. Og det er denne redegjørelsen Finansdepartementet henviser til i e-posten til konsulentene.

