For en slags forløper til det vi i dag kjenner som Folkeaksjonen nei til mer bompenger, FNB, hadde sin spede start allerede i 2001. Riktignok var den gang bompengeinnkrevingen i Rennfast godt i gang (fra 1992), men på Nord-Jæren kom det i april også opp bomstasjoner med pengeinnkreving for kjøring på innfartsårene mellom kommunene på Nord-Jæren.

Dette etter mønster fra andre norske byer.

Startet av ex-SV-politiker

Den tidligere SV- og Ap-politikeren Kjell Steen i Stavanger hadde nettopp mistet vervet sitt i styret i Rogaland SV og kastet seg inn i bompengekampen.

Folkeaksjonen mot bompenger var et nytt parti. En offensiv Kjell Steen slo fast i Aftenbladet våren 2001 at de etablerte partiene neglisjerte 12 000 underskrifter som var samlet inn mot bompenger.

Han påpekte også fast at Rogalandsbenken på Stortinget ikke hadde gjort jobben og skaffet flere penger til samferdsel i distriktet. En urettferdig bompengeordning var dermed etablert, mente han.

Partiet Folkeaksjonen mot bompenger fikk 692 stemmer i Rogaland, og Kjell Steen kom ikke på Stortinget. Fire år senere finner vi Kjell Steen igjen i Reformpartiet, som Folkeaksjonen mot bompenger var blitt en del av. Både aksjonen og Reformpartiet forvitret etter dette.

Folkeaksjon

I 2001 var det fortsatt blyant og papir som gjaldt for å samle underskrifter. Nye medier, med Facebook i spissen, åpnet et nytt digitalt handlingsrom for folkebevegelser og protestforsamlinger. I 2014 etablerte Morten Lillesand aksjonen «Nei til mer bompenger i Rogaland».

Det var forslag om innføring av nye bomringer, rushtidsavgift og økte satser som skapte engasjementet. Aksjonen fikk tidlig om lag 22 000 følgere på Facebook. Morten Lillesand stilte i 2011 til valg for Høyre, men meldte seg ut i 2011. Han var sjokkert over nivået på bompenger som den gang var anslått å innbringe 21 milliarder kroner fram mot 2031.

Selv hadde Sola-mannen regnet seg fram til å betale 34 000 kroner i bompengeutgifter årlig med turer fra hjemmet på Sola via barnehage til jobben på Forus.

Meldingen til politikerne var at dersom de ikke gikk inn på kompromiss om bompenger, ville det etableres et nytt politisk parti mot bompenger.

Politikerne hørte ikke på protestene, og et nytt parti - Folkeaksjonen nei til mer bompenger - var dermed etablert.

Sjokkvalg

Kommune- og fylkestingsvalget i 2015 viste kraften i bompengeprotesten. Uten et partiapparat eller valgkampbudsjett i ryggen seilte FNB med politisk initiativtaker og førstekandidat Frode Myrhol rett inn i bystyret i Stavanger.

Til alles store overraskelse sanket partiet 4,5 prosent av stemmene og fikk med det inn 3 representanter i bystyret. I valgkretsen Hundvåg/Buøy fikk partiet 14,5 prosent av stemmene.

Foran valget i 2019 ble det for alvor slått fast at FNB er mer enn et kuriøst lokalt innslag i Stavanger-distriktet. Bompengeaksjonen vokste ut i landet med lister i de største byene. I Bergen fikk partiet hele 16,8 prosent, i Oslo fikk partiet 5,9 prosent av stemmene, mens i Stavanger økte partiet til 9,3 prosent og satt med nøkkelen til hvem som skulle styre i byen.

Hadde det vært stortingsvalg, ville Frode Myrhol med klar margin kommet inn på Stortinget som representant fra Rogaland.