Henning Hansen fra Ogna må bruke drone for å se sitt ødelagte hjem i Alicante

– Jeg har kameraovervåkning av eiendommen. På kamera så jeg hvordan vannet steg. Plutselig gikk strømmen, da forstod jeg med en gang at dette hadde gått rett vest, forteller Henning Hansen.

Området Dolores utenfor Alicante er fullstendig ødelagt av vannmassene etter uværet som herjet i Spania forrige uke.

Tirsdag ankom Hansen selv Alicante-provisen, hvor han bor halve året sammen med sin amerikanske kone.

– Vannmassene gjør at vi foreløpig ikke kommer nærmere enn 500 meter fra huset, så vi vet ikke hvordan det ser ut i huset. Jeg har brukt drone for å prøve å få oversikten, forteller Hansen.

Privat

Dronebilde

Bekymret for lokale bønder

Rundt eiendommen hans ligger det flere gårder. De er hardt rammet av uværet.

– Naboene mine er bønder. Flere av disse har sine boliger hvor de ble født og hvor de vokste opp, under vann som meg selv. Mange husdyr har druknet, forteller han på telefon fra Spania.

Hansen forteller videre at mer enn 1300 husdyr i Dolores druknet i flommen.

– Spanjolene trenger hjelp både økonomisk og i form av møbler og klær. Men det er ikke lett å forstå for alle. Bare 20 minutter unna er alt som før. Der sitter folk med paraplydrinken sin uten å forstå hva som har skjedd.

Uværet rammet regionene Valencia, Alicante og Murcia. Enorme nedbørsmengder og kraftig vind førte til omfattende ødeleggelser.

Flere spanske byer har meldt om de største nedbørmengdene siden de begynte å føre statistikk.

Henning Hansen

Henning Hansen kjøpte det over 100 år gamle huset i 2001 og har siden den gang brukt utallige timer og mye penger på å bygge opp sitt paradis i Spania.

– Det er helt surreelastisk. Vi vet ikke helt hvor ille det har vært, men antakelig har vannet vært over stuetaket, ifølge naboer som var her under uværet. Alt er ødelagt, forteller han.

Dronebilde

Usikker på fremtiden

Hansen og hans amerikanske kone bor foreløpig hos en venn. Det vet ikke hvor lang tid det tar før de kan ta seg inn på den ødelagte eiendommen sin.

– Vi vet ikke om dette kommer til å ta fem dager eller 30 dager. Vannet har foreløpig sunket med 30 cm. Men det er ingen drenering i området, så dette kan ta tid, forklarer han.

Han vet heller ikke om han noen gang kommer til å bygge opp igjen eiendommen.

– Huset kan neppe reddes. Det er bygget delvis av steinblokker som nå er fylt med vann. Akkurat nå vet jeg ikke om vi orker å bygge dette opp igjen.