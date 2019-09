Stoppet av politiet med ni båter på tilhengeren

– Vi fikk et tips av en annen bilist om at det var en pickup som kjørte med uforsvarlig sikret last. Meldingen vi fikk gikk også på at det var flere båter som hadde falt av hengeren. Vi rykket ut til Storhaug og stoppet bilisten, sier operasjonsleder Steinar Knudsen ved Sør-Vest politidistrikt.

Han opplyser at politiet har opprettet sak på forholdet.

– Er det et stort problem at bilister ikke sikrer lasten forsvarlig?

– Ja, det tror jeg alle som kjører på Motorveien kan si noe om. Vi finner stadig madrasser og andre ting som har falt av tilhengere eller biler. Det skyldes som regel at bilistene ikke har sikret lasten godt nok, sier Knudsen.