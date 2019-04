Utslipp av plastkuler fra laksefabrikk i Hjelmeland

I en pressemelding opplyser Tytlandsvik Aqua at utslippet er stoppet og under kontroll, og selskapet har begynt opprydding i strandsonen og kartlegger omfanget.

Dette postsmolt-anlegg oppdretter laksen på land før den settes i sjø. Utslippet av det som på fagspråket heter biomedier, ble oppdaget 10. april. Biomedier er små plastbiter som brukes til resirkulering av vannet i oppdrettsanlegg på land.

- Vi beklager sterkt at dette har skjedd. Vi har satt i gang en fullstendig gjennomgang av anlegget og hendelsen for å finne årsaken, og vil sette inn nødvendige tiltak for at dette ikke skal skje igjen, sier Nils Viga, daglig leder i Tytlandsvik Aqua, i en pressemelding.

– Vi har en båt som undersøker strandsonen i fjordbassenget. Så langt har vi observert spredning til Vindsvik, og vi har begynt oppryddingen av det vi har funnet, uttaler Viga.

Han oppfordrer folk til å melde fra dersom de finner biomedier langs fjorden.

– Det er viktig at folk sier fra dersom de finner noe, slik at vi både kan få oversikt over omfanget og få ryddet det opp. Dette er vi veldig lei oss for, sier Viga.

Hjelmeland kommune, Brannvesen og Fylkesmann er varslet om hendelsen. Tytlandsvik Aqua vil samarbeide med kommune og Fylkesmann om videre tiltak.