Dette kan bli fremtidens Egersund

Torger Torgersen er en handlingens mann. Han har bygget stein på stein gjennom mange år og eier i dag store områder i havna. Siste oppkjøp skjedde før jul. Da kjøpte han den gamle Leidland sildoljefabrikk i ytre havn. I indre havn eier han fiskemottaket Fonn og bygget der den gamle Eie steintøyfabrikk lå før den ble nedlagt. Han eier med andre ord den nesten sammenhengende strandlinja på motsatt siden av Egersund sentrum. Mange har sett at dette er langt bedre enn en ytrefilet, her nærmerer vi oss selve indrefileten i Egersund. Det er fra denne siden utsikten til den vakre, gamle byen med troverdig kan sette «panorama» med store bokstaver i framtidige salgsannonser.

Klassekamerat

Torger Torgersen har fått en gammel klassekamerat fra Framhaldskolen med på laget. Terje Nilsson jobber i Arkidea og leste om planene til Torgesen i Aftenbladet. De fikk kontakt og Nilsson fant ut at han ville oppdatere planene og gjøre dem mer moderne. Selv om han har bodd i Stavanger siden begynnelsen av 1970-tallet, så har han fortsatt hjertet plassert solid i Egersund. Han har derfor stor sans for planen til Torger M. Torgersen.

– Det er en mulighetsstudie vi har lagt fram. Vi kaller konseptet vårt for «Folk». Stikkord er involvering. Vi må ha folk med oss eller ender planer som skuffemat. Nå skal dette presenteres for politikere og næringsliv, sier Nilsson.

Torger Torgersen har ikke klart å holde seg. Han har allerede hatt med seg bildene i Sjømannsforeningen.

– Det er folk som har vært ute i verden og sett store byer, humrer han og legger til. - Alle jeg har vist dette til er begeistret.

Arnt Olav Klippenberg

Bakkeplan

Terje Nilsson er opptatt av å sparke i gang en prosess. Ting skjer når folk kommer sammen og snakker.

– Skal vi få dette til så må vi forstå at det handler om fortetting og mangfold på bakkeplan. Skal en slik ny by fungere, må den ha næringsliv og boliger i nærheten av hverandre. Det geniale med denne plasseringen er nærheten til jernbanen. Det er bare en liten rusletur til det kommende dobbeltsporet, sier Nilsson.

Aftenbladet får se planen den samme dagen politikere og planleggere i Eigersund er på busstur rundt i kommunen for å se på muligheter. Det er nå den nye kommuneplanen er i støpeskjeen.

– Her får de planer og ideer gratis av oss. Egil Magne Haugstad og jeg har pratet sammen. Det er viktig at vi ser hele dette enorme området under et. Nå må vi tenke på mulighetene, sier Torgersen og peker på brua som er tegnet inn fra Gruset og over til Kontrari. Den fører rett inn i en fjellhall.

– Det vil løse parkeringsproblemene i Egersund og vil frigjøre parkeringsplassene i sentrum slik at de kan brukes til andre ting, sier han.

Hollywood

I bakken over byggene har han fått tegnet inn et digert «OKKA BY». Det er ment som humor og spiller på skiltet «HOLLYWOOD» i Los Angeles.

– Det er viktig at politikere og planleggere ser mulighetene. Her kan de bygge rådhuset som alle snakker om. Med bru over Vågen blir alt i spaseravstand. Det kan i tillegg komme ei vippebru over Lindøy Gabe. Jeg har selv seilt under en slik i Danmark. Den ble åpnet hver halvtime, sier Torgersen.

– Hvor henter du ideene og pågangsmotet fra?

– Vårherre og godt, gammelt øybuvett.

– Hvor langt fram er vi før visjonen din kan bli en realitet.

– Jeg har passert de sytti. Jeg regner med å kunne sitte i en leilighet over havna når jeg passerer åtti, humrer han.

Dette kan bli Egersunds nye bydel