Gratistilbud reddet sommeren

Flere unge har følt seg ensomme under koronatiden, viser en undersøkelse fra Røde Kors. Sommerbasen vil sørge for at Sandnes-ungdom har et sted å oppholde seg i koronasommeren.

Ida Pollestad, Aysha De Lorenzo og Eivind Karlsen er blant ungdommene som har deltatt på Sommerbasens aktiviteter i sommer. Foto: Sommerbasen

45 prosent av unge mellom 16 og 24 år føler seg mer ensomme som følge av koronaviruset. Det viste en undersøkelse som Opinion gjennomførte for Røde Kors i april. Til sammenlikning viser SSBs levekårsundersøkelse at 22 prosent mellom 16 og 24 år er ensomme.

– Å aktivisere seg selv er vanskelig for mange unge, og kjedsomhet er ofte gropen til tunge tanker. Det er tøft for mange å være alene med tankene sine, sier Randi Nerheim, familieterapeut i Sandnes kommune.

Sommerbasen er et gratis aktivitetstilbud for ungdom i Sandnes, fem uker i sommerferien.

– Flere Sandnes-ungdommer får ikke en ordentlig sommerferie på grunn av korona. Vi ønsker å lage et opplegg for ungdommer som trenger et sted å være, sier Silje Catrin Norland, engasjert i Sommerbasen.

Stand up paddeling har vært en av gratisaktivitetene Sommerbasen har arrangert i sommer. Foto: Sommerbasen

Sommerbasen har arrangert mange forskjellige aktiviteter gjennom hele sommeren. Foto: Sommerbasen

Behov for Sommerbasen

I hele sommer har Sommerbasen arrangert ulike gratis aktiviteter for ungdommer i Sandnes. Blant annet tur til Kongeparken, kanotur, spill, fun-senter, klatrepark og stand up-paddling.

Til vanlig reiser ungdommer gjerne på leirer, festivaler eller konferanser om somrene. I år har korona satt en stopper for mange av planene.

– Flere unge er mer hjemme og alene denne sommeren enn ellers. Sommerbasen skal derfor være et godt tilbud for behovet vi ser i byen vår, sier Norland.

Sommerbasen ble erstatningen da småjobbsentralen ikke ble noe av på grunn av korona. Tiltaket er et samarbeid mellom Hjerte for Sandnes, Småjobbsentralen og L54.

Målgruppen er ungdommer mellom 13 og 25 år. Norland mener behovet er spesielt stort hos ungdommer i ungdomsskolen.

– De er den mest sårbare gruppen. De fleste har ikke sommerjobb og får ikke reist på ferie på grunn av korona, sier Norland.

Sommerbasen ble erstatningen for tidligere års Småjobbsentral. Foto: Sommerbasen

Reddet sommeren

15 år gamle Aysha De Lorenzo har deltatt på flesteparten av Sommerbasens aktiviteter. Familien skulle egentlig reise til Afrika, men turen ble avlyst på grunn av korona.

Aysha De Lorenzo håper Sommerbasen blir et tilbud i mange somre til. Foto: Privat

– Jeg trodde ikke jeg kom til å få en så bra sommer som jeg har hatt, sier De Lorenzo.

Hun hadde egentlig ikke noen planer for sommeren, helt til hun hørte om Sommerbasen gjennom en venn.

– I begynnelsen kjente jeg nesten ingen, men nå kjenner jeg alle. Det er et utrolig inkluderende miljø, forteller De Lorenzo.

De Lorenzo tror det er riktig at antallet ensomme har økt etter at korona kom til Norge.

– Jeg kjenner meg igjen i det. Man føler seg mer alene når alt stenger ned. Sommerbasen har betydd mye for oss som ikke hadde så mye planer i sommer, sier De Lorenzo.

Nærmere en million til Kongesommer

I år fikk Sandnes kommune 950.000 kroner fra Barne, ungdoms- og familie direktoratet til engasjementet «Kongesommer». Pengene ble fordelt mellom ulike ferieklubber og Sommerbasen.

Kongesommer i Sandnes kommune består av ferieklubber, Sommerbasen og åpen hall.

Forrige uke fikk 40 ungdommer gratis inngang til Kongeparken gjennom Sommerbasen.

– Flere ungdommer har deltatt jevnlig på aktiviteter gjennom sommeren, og noen har vært med på hver eneste, det er utrolig gøy, sier Norland.