Tusenvis av studenter på vei inn til et Oslo med stadig stigende smittetall

Mens smittetallene i hovedstaden stadig øker, forbereder byen seg på at tusenvis av unge førstegangsstudenter fra hele landet ankommer for høstsemesteret.

Publisert: Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

Universitetet i Oslo (UiO) har over 28.000 studenter, som denne høsten vil oppleve et litt annerledes undervisningsløp preget av koronatiltak. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

NTB – Fredrik Moen Gabrielsen

Oslo kommune har utformet noen byvettregler til studentene, som skal henges opp på studiestedene. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix

Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) ber unge førstegangsstudenter som skal flytte til Oslo, om å omstille seg til en ny hverdag i en storby preget av koronatiltak. Foto: Annika Byrde / NTB scanpix

Den siste uken har smittetallene i Oslo økt betraktelig, og mange unge har blitt smittet på diverse hjemmefester.

Med høstsemesteret på trappene har Oslo kommune utformet noen byvettregler til studentene, som skal henges opp på studiestedene, i parkene og på bibliotekene. Studentene oppfordres blant annet til å holde avstand til hverandre, samt å unngå kollektivtrafikk.

– Nå kommer det mange nye med store forventninger til hva både utelivet og fadderuker har å by på, og mange har nok senket skuldrene en god del i ferien. Derfor er vi nå opptatt av å informere godt, sier byrådsleder Raymond Johansen (Ap) til NTB.

Må omstille seg til ny hverdag

Rekordmange 108.000 nye studenter har i år fått tilbud om studieplass rundt om i Norge, og mange av dem setter i disse dager kursen for hovedstaden.

Noen kommer fra småsteder rundt i distriktene som ikke har opplevd nevneverdig koronasmitte. Mange blir dermed nødt til å omstille seg til en helt ny hverdag i en storby preget av koronatiltak.

– Oslo har jo hatt strengere regler enn andre steder, sånn at de er nødt til å komme raskt inn i den tankegangen. Oslo er en åpen og tilgjengelig by som man skal glede seg til å komme til. Samtidig så har vi vært episenteret, og det bor rett og slett mange flere mennesker her, sier Johansen.

Oppdelt fadderuke og digital undervisning

Det blir en litt annerledes studiehverdag denne høsten, og institusjonene har forberedt seg godt. På Universitetet i Oslo (UiO) skjer fadderukene i mindre grupper enn vanlig.

– Dette er en krevende situasjon, og vi ønsker å gi både nye og gamle studenter en god start på semesteret, sier UiO-rektor Svein Stølen til NTB.

Han sier at det kommende høstsemesteret vil foregå med en blanding av fysisk og digital undervisning.

– Både sosiale arrangementer og undervisningen vil foregå i henhold til de til enhver tid gjeldende reglene for godt smittevern. Vi legger til rette, men hver enkelt må også ta vårt digitale smittevernskurs, ha god hånd- og hostehygiene, holde avstand og bli hjemme dersom man har symptomer, sier Stølen.

– Ønsker ikke å stenge ned byen igjen

Norsk studentorganisasjon (NSO) understreker at studentenes rolle i den nasjonale dugnaden er viktig.

– Jo mer vi studenter gjør, desto fortere vil vi komme til en normal studiesituasjon. Det er viktig å følge råd og opptre etter disse, men også at vi studenter ser og tar vare på hverandre spesielt i den situasjonen vi har vært og er i, sier leder Andreas Trohjell i NSO til NTB.

Byrådsleder Johansen følger smittesituasjonen i Oslo nøye. Han sier at dersom det skjer noe, kan det hende at kommunen må treffe konkrete tiltak der det er smitte.

– Dette er ikke over, og vi vil holde smittetallene lave. Vi ønsker overhodet ikke å komme i den situasjonen at vi er nødt til å stenge ned byen igjen, sier byrådslederen.