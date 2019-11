3-sjøersløpet snart fulltegnet

– Per i dag har vi solgt 2421 billetter. Vi har 79 igjen og kommer til å bli utsolgt, sier Johannes Økland, løpsleder i GTI Friidrettslklubb, som arrangerer 3-Sjøersløpet, og Stavanger Marathon.

I år arrangeres 3-Sjøersløpet lørdag 9. november, en uke senere enn normalt.

I fjor deltok 2403 løpeglade i 3-sjøersløpet rundt Mosvatnet, Store Stokkavatnet og Hålandsvatnet, ifølge løpets hjemmeside. Det var 550 flere enn i 2017. Rekorden er fortsatt 2565 deltakere i 2016.

– I år har vi satt et tak på 2500 deltakere for å få den rette kvaliteten på arrangementet. 2–3 uker før løpet setter vi et tak av hensyn til økonomi og miljø. Vi kan ikke brenne inne med premier og utstyr som vi må kaste etterpå, forklarer Økland.

Så mørkt ut

Påmeldingen til 3-sjøersløpet satte ikke fart før etter Ryfast-løpet.

– Frem til Ryfastløpet var ferdig for en måned siden, var det veldig dårlig påmelding, men det tok seg kraftig opp i etterkant. Vi ser at mange var i modus til å melde seg på etter at de hadde gjennomført Ryfast. Vi måtte etterbestille premier for å få plass til flere, sier Økland.

3-sjøersløpet har vært det største løpet i distriktet med et deltakerantall på rundt 2500 i snitt, men ble i år forbigått av Ryfast-løpet der 7500 var påmeldt og 5331 stilte til start.

Lover folkefest

– Dette blir en folkefest med mye publikum og god stemning ute i løypa. Vi håper jo på sol og vindstille, men folk er som regel forberedt på dårlig vær på denne årstiden, tror Økland.

Langtidsvarselet på Yr melder sol, svak vind og fem grader. Ikke noe å klage på i november.

14 erfarne fartsholdere hjelper til å dra løperne rundt de tre vannene.

Løpet ble arrangert for første gang i 2006, med 137 deltakere. Året etter økte deltakelsen til 140.

Løpet går over 21 kilometer, altså halvmaratondistanse. I fjor var 3-Sjøersløpet for første gang offisielt NM i halvmaraton.

