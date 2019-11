Trafikken øker i bommene - men inntektene er 735 millioner under prognosene

Passeringene i bomringen på Nord-Jæren nådde en trafikktopp i september med 3 prosent over nullvekstmålet for den måneden. Gjennomsnittet så langt i år er likevel under kravet fra staten med god margin, viser de siste trafikktallene fra det regionale bomselskapet Ferde.