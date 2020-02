Lavere flo enn forventet: - Ikke sikkert det blir rekord

FOTO: Pål Christensen

Rundt 12.00 mandag er det høy flo i Stavanger-området, men Statsmeteorolog Geir Ottar Fagerlid forteller til Aftenbladet at floen ligger litt under prognosene.

- Vannstanden nå vil ha betydning for floen ved midnatt natt til tirsdag, sier Fagerlid.

Observasjonene viser at vannstanden er 10 centimeter under prognosen.

Det var opprinnelig forventet at vannstanden skulle stige opp til 189 centimeter over sjøkartnull. Rekorden for Stavanger er på 182 centimeter over sjøkartnull.

- Over 166 centimeter er i kategorien rødt farevarsel. Om det blir rekord er likevel noe usikkert, sier Fagerlid, og presiserer at det ikke er sikkert at floen i ettermiddag vil ha noe å si for floen i kveld.

Det er også ventet høy flo tirsdag ettermiddag og natt til onsdag. Da vil farevaselet ligge på gult nivå, og muligens oransje. Det er derimot floen rundt midnatt natt til tirsdag som vil bli den høyeste.