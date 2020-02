Vi følger været direkte

Tre blåste ned i Sandnes

Klokken 05.40 meldte fikk politiet melding om at et tre hadde blåst over ende i Bedriftsveien i Sandnes. Treet lå delvis i veibanen.

– Kommunen er varslet. Det ble ingen materielle skader, sier Glenn Bjarne Dirdal, vaktleder i Rogaland brann og redning.