Frp holder krisemøte om regjeringsdeltakelse

Fremskrittspartiet holder mandag et ekstraordinært landsstyremøte. Flere fylkesledere ber Frp-leder Siv Jensen ta partiet ut av regjeringen.

Statsministerens kontor i Oslo mandag formiddag. Foto: Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Medlemmer av landsstyret har fått beskjed om å holde seg tilgjengelige fra klokka 12 mandag for å få en orientering om situasjonen på telefon.

Men landsstyret har også mulighet til å treffe en beslutning, fastslår Frode Gaasland Hestnes, fylkesleder i Vestfold og Telemark Frp.

– Jeg tror nok at vi er nærmere en exit en noen gang, sier Hestnes til NTB.

Flere vil ut

Flere fylkesledere – deriblant Odd Eilert Persen i Troms og Finnmark Frp, Frank Sve i Møre og Romsdal Frp, Johan Aas i Innlandet Frp og Dagfinn Henrik Olsen i Nordland Frp – har allerede signalisert at de mener Frp bør gå ut av regjeringen.

– Det er like greit å gå ut av regjering nå. Frp er blitt dolket i ryggen på en slik måte at vi ikke lenger kan snakke om noe samarbeid med de andre partiene, sier Aas til Aftenposten.

Vestfold og Telemark Frp er derimot delt i spørsmålet, ifølge Hestnes.

– Jeg har fått signaler både på at nok er nok, og på at dette ikke er måten å gjøre det på, sier han.

Strid om terrorsiktet kvinne

Krisen har oppstått i kjølvannet av regjeringens beslutning om å bidra til å hente hjem en 29 år gammel terrorsiktet norsk kvinne og hennes to barn fra Syria. Det ene barnet er en fem år gammel gutt som angivelig er alvorlig syk.

Beslutningen ble tatt i fjor høst, men ble kjent først 14. januar. Også Frp har ønsket å hjelpe gutten hjem, men ikke guttens mor.

Tommy Skatland, fylkesleder i Trøndelag Frp, betegner situasjonen som alvorlig.

«Dette er et resultat av for få og små gjennomslag over tid», skriver Skatland i en SMS. Ifølge ham er dette noe Frp har gitt statsminister Erna Solberg (H) beskjed om gjentatte ganger det siste året, uten at det har ført til handling. «Dette toppet seg nå med denne saken, og opprøret er stort.»

Også andre fylkesledere bruker ord som alvorlig og tilspisset om situasjonen.

Moralutspill opprører

Flere er også opprørt over Solbergs uttalelser om at det var moralsk riktig å hente den terrorsiktede kvinnen og hennes syke sønn til Norge.

– Vi føler det blir stilt spørsmål ved vår moral. Jeg håper det kommer en unnskyldning, for det var ganske hard kost, sier fylkesleder Tonje Ims Larsen i Oslo Frp til NRK.

– Det provoserer selvfølgelig mange, for sånn er det virkelig ikke. Det er ingenting galt med Frps moral, sier Frps innvandringspolitiske talsperson Jon Engen-Helgheim.

Møte med statsministeren

Noen minutter før klokka 10.30 mandag formiddag kom Frps partileder Siv Jensen til Statsministerens kontor.

Da hadde Dagens Næringsliv kort tid i forveien meldt at Jensen skulle holde et møte med statsminister Erna Solberg (H) i forkant av det ekstraordinære landsstyremøtet i Frp.

Planen som ble lagt i helgen, var at Jensen og Solberg skulle møtes mandag for å drøfte en liste med krav fra Frp for å forsette i regjering. En skissert frist for Solberg til å svare har vært mandag om én uke, 27. januar. Da skal Frp avholde en strategikonferanse på Gardermoen.

Men den uventede innkallingen til landsstyret mandag har utløst spekulasjoner om at Frp kan komme til å trekke seg allerede nå.

