Frp kaller inn til krisemøte om regjeringsspørsmålet

Frp-leder Siv Jensen på vei ut etter at partiledelsen var samlet til et møte på partikontoret for å ferdigstille kravene til statsminister Erna Solberg søndag. Ifølge NRK blir det ekstraordinært landsstyremøte i Frp mandag. Foto: Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix