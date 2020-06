Tusenvis med knyttede never i luften: Black lives matter!

Engasjerte, opprørte, sinte, omsorgsfulle og kamplystne. Den skal være hardhudet den som ikke kjente på et stort spekter av følelser i Byparken lørdag ettermiddag. Tusenvis møtte opp, tusenvis ropte taktfast «Black lives matter».

Mange unge deltok i markeringen i Byparken lørdag. Foto: Jon Ingemundsen

– Vi står her for ungene våre på 3 og 7 år. Vi vil at de skal ha en trygg hverdag, sier Yvonne Boateng-Gjersdal.

Snart skal hun renske strupen på ny, og rope sammen med tusenvis av andre:

«I can’t breathe! I can’t breathe! I can’t breathe!».

– Det er helt fantastisk! Så mange har møtt opp i solidaritet med Georg Floyd og alle som utsettes for rasisme. Når hele verden protesterer, gir det håp, sier leder i Antirasistisk front Nina Narvestad.

Flere tusen hadde møtt fram da markeringen startet klokken 14. I nesten to timer sto de stille og lyttet til den ene appellen etter den andre.

Av og til løftet de knyttede never i luften og ropt taktfast «Black lives matter, black lives matter, black lives matter, all lives matter».

Eller:

«No justice no peace, no justice no peace, no justice no peace.»

Kjempet med tårene

Bak mørke solbriller kjempet mange med tårene.

– Jeg har grått en del. Dette er veldig emosjonelt for meg. Det er fantastisk at så mange har møtt opp. Jeg trodde det ville komme 50, sier Yvonne Boateng-Gjersdal.

Ekteparet Rune Gjersdal og Yvonne Boateng-Gjersdal deltok i markeringen sammen med tusenvis av frammøtte. Alt gikk rolig for seg. Foto: Camilla Bjørheim

For henne gir det håp at så mange unge deltok i demonstrasjonen. Hun kom til Norge og Sandnes som 14-åring etter en barndom i Ghana.

– Jeg har hatt det bedre enn min mor, og jeg håper mine barn vil få det bedre enn det jeg hadde. Vi har alle opplevd rasisme. I dag er alle farger representert her, det er fantastisk.

Mange ungdommer fant veien til Byparken lørdag.

– Dette gir håp for framtiden, sa også Ahmendamin Farah, som for første gang i slitt liv deltok på en demonstrasjon.

Antirasistisk demonstrasjon i byparken i Stavanger. Julie Christine Bækø Fuglestad og Caitlyn James. Foto: Jon Ingemundsen

Markeringen i Byparken gikk rolig for seg, men deltagerne får kritikk for ikke å følge smittevernsreglene. Foto: Jon Ingemundsen

– 8 minutter og 46 sekund

Leder i Antirasistisk front Nina Narvestad holdt en av de mange appellene og minnet om det som har utløst demonstrasjoner over hele verden:

– Vi står her i dag fordi George Floyd gikk ut av hjemmet sitt i Minneapolis 25.mai. Han sa ha det til kona Roxie og datteren Gianna på 6 år og tenkte dette blir en dag som alle andre. Floyd ble brutalt drept av politimannen Derek Chauvin, som satte kneet i halsen hans i 8 minutter og 46 sekund, før han sluttet å puste»

Narvestad minnet videre om at Floyd slett ikke er alene om å ha opplevd rasisme.

– Fantastisk! Leder i Antirasistisk front Nina Narvestad smilte bredt etter to timer med fredelig, men egasjert demontrasjon Foto: Camilla Bjørheim

– Vi er her for å hedre demonstrantene i USA. De som gjør opptøyer og de som demonstrerer fredelig. Uten dem hadde både Chauvin og alle de andre politimennene involvert, ikke blitt arrestert engang.

Plakater og munnbind

Demonstrasjonene gikk fredelig for seg. Ingen tegn til knuffing eller bråk, bare engasjerte, hevede stemmer og knyttede never mot himmelen.

Flere fremmøtte hadde på seg munnbind, og veldig mange hadde med seg egne plakater. De som ikke hadde med selv, fikk utlevert i parken av Antirasistisk front Stavanger.

Antirasistisk demonstrasjon i byparken i Stavanger. Foto: Jon Ingemundsen

– Vi er her for å si at politivold må ta slutt. Og politiet må behandles som vanlige folk. En av grunnene til at vi gang på gang i USA, i Norge, over hele verden, ser en brutal politivold, er fordi politi blir tatt på med silkehansker. I USA, dreper du en politimann, er du garantert dødsstraff. Dette er et tankekors, sa Nina Narvestad i sin appell.

Tusenvis deltok

En representant fra kommunen estimerer at omlag 4000 deltok i demonstrasjonen. Kommunens tellingen av mobilaktivitet i området, de såkalte UMS-tallene, tyder imidlertid på at antallet deltakere var en del lavere enn dette.

– UMS-tallene viser at rundt 1400 deltok i markeringen, opplyser kommunikasjonsrådgiver Øyvind Berekvam i Stavanger kommune til Aftenbladet.

Samfunnsdebattant og kommunestyremedlem Ine Haver i Stavanger ble skremt da hun så bildene fra markeringen. Hun er bekymret for smittespredning.

– Kampen mot rasisme er superviktig. Å se at så mange velger å ta et standpunkt mot rasisme, er fantastisk å se. Det gjør meg varm i hjertet. Men vi står altså midt i en pandemi.

Operasjonsleder i Sør-Vest politidistrikt Nikolai Austrheim har ikke noe å utsette på markeringen fra politiets side.

- Vi har ikke fått meldinger om noe som helst. Ordensmessig har arrangementet gått fint. Markeringen startet og løste seg opp som den skulle, sier han.