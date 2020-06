Småjobbsentralen i Stavanger åpner på mandag

Trenger du hjelp til enkle oppdrag i hus eller hage? Eller har du ikke sommerjobb? Da er Småjobbsentralen rett plass for deg.

Møt opp på Metropolis fra førstkommende mandag om du ønsker jobb i regi av Småjobbsentralen. Foto: Fredrik Refvem

Det kan være snakk om hjelp til å henge opp klær, rydde en kjeller, klippe en plen, en hekk eller male gjerdet.

Alt førstkommende mandag 22. juni klokken 08.30 åpner Småjobbsentralen i Stavanger.

Småjobbsentralen er for ungdom mellom 13 og 17 år som har lyst på litt jobb i sommer.

Hva gjør du?

Da møter du opp på ungdomsmøteplassen Metropolis på Nytorget i Stavanger sentrum. Der melder du deg som arbeidstaker.

Du er ikke garantert jobb hver dag, men som regel får alle prøve seg i løpet av sommeren.

Småjobbsentralen opplyser at de vil de to første dagene, mandag og tirsdag, bruke tiden til å registrere ungdommer.

Sentralen tar imot oppdrag fra onsdag av.

På grunn av Korona har vi kun plass til max 20 ungdommer omgangen, så vi vil lose inn to og to for registrering av unge arbeidstakere, melder Småjobbsentralen.

Avlyst i Sandnes

Småjobbsentralen i Sandnes er avlyst i år.

Istedenfor blir L54, som er ungdomsmøteplassen i Sandnes, åpen i sommeren hver dag fra klokken 13.00 til klokken 17.00 fra 22.juni til 24. juli 2020.