Fra 15. desember og fram til nå er åtte husdyr påkjørt og drept av toget på Jærbanen - i to hendelser. Tre av dyrene ble truffet her på Vatnamot i Hå. De andre fem ble tatt av to ulike tog sist torsdag, på omtrent samme tid på Orstad i Klepp. Foto: Grunneier