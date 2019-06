Syk laks funnet i Bjerkreimselva

JON INGEMUNDSEN

Analysene vil avdekke om det er en sammenheng mellom funnene i Bjerkreimselva og ferske meldinger fra Mattilsynet om funn av syk villaks i enkelte elver på Østlandet.

Det startet alt 22.mai, da det ble oppdaget syk laks i Enningdalselva, sør i Østfold. Senere er det blitt tatt inn 75 syke laks i denne elva. Også i Sandvikselva i Bærum er det meldt om flere syke laks.

Villaksen som ble fanget på Østlandet, var svekket og hadde tydelige sår på finnene og blødninger i huden under buken.

Mattilsynet og Veterinærinstituttet jobber med å finne ut av årsaken til at fisken er syk.

– Det er foreløpig ingenting som entydig peker i retning av en bestemt fiskesykdom. Veterinærinstituttet har foreløpig ikke påvist at sykdommen skyldes bakterier, virus eller parasitter. Så lenge vi ikke har noe smittestoff, kan vi heller ikke si at det er noen sammenheng, sier Cecilie Ihle, veterinær og fagrådgiver i Mattilsynet.

Også fra Tovdalselva i Agder kom det sist helg meldinger om syk laks, uten at det er påvist noen kobling til tilfellene lengre øst.

Torill Gjedrem i Bjerkreim Elveeigarlag sier at symptomene på fisken i Bjerkreimselva er for diffuse til å la seg beskrive på en god måte.

– Vi ønsker ikke å spekulere om dette nå. Det er ikke synlige skader som det vi har sett fra Østlandet. Foreløpig vet vi ikke noe mer. Fisken er videresendt for undersøkelse og vi avventer tilbakemelding på dette, sier Gjedrem.

Aftenbladet fikk først rapporter om at fem syke laks var funnet. Den ene er sjekket ut av saken, opplyser Gjedrem - den var påført naturlige skader.

Det er via videoovervåkingen som er i vassdraget (Skandinavisk Naturovervåking) at man først har observert symptomene på fisk som har gått opp. Mattilsynet har tatt ut fire fisk i laksetrappa. I tillegg er én fisk med ytre sykdomssymptomer innlevert av en fisker.

Det er inntil videre innført forbud mot catch & release i Bjerkreimsvassdraget. Fiskere blir påminnet at desinfisering av fiskeutstyret er påbudt når man fisker i flere elver.

De blir også oppfordret til å dokumentere det hvis det dukker opp fisk med uvanlige, ytre sykdomstegn.

– Ta gjerne et bilde eller la oss se fisken, er oppfordringen fra Bjerkreim elveeigarlag.

Mattilsynet er også opptatt av at folk melder fra hvis de finner laks med uvanlige symptomer.

– Samtidig er det slik at fisk dør, de også. Det er ikke unaturlig at man finner død fisk i vassdrag. Og i noen av de elvene der det har kommet inn meldinger, dreier det seg foreløpig om et fåtall fisk, sier Cecilie Ihle.

Hovedsesongen i Bjerkreimselva åpnet 15. juni og de ivrigste fiskerne kunne ta plass langs elva fra midnatt av.