Mann løsnet skudd nær barnehage på Tasta

Episoden skjedde ikke langt fra barnehagen Espira Scala på Tasta.

– Personalet vårt mente de hørte noe som muligens kunne være et skudd. Politiet dukket opp kort tid etterpå. Jeg snakket med dem, og spurte om vi skulle ta ungene inn. Det mente politiet vi godt kunne gjøre, sier Silje Aak Emmerhof, styrer i barnehagen Espira Scala.

En nabo Aftenbladet har snakket med hørte også et skudd samt forteller at en mann skal ha pekt med en våpenlignende gjenstand mot balkongen i 3. etasje i et leilighetskompleks nær barnehagen.

Politiet vil foreløpig ikke si noe om hvilken vei skuddet gikk.

Politiet melder at det dreide seg om en krangel mellom to rusede personer, og bekrefter at det i 10.30-tiden fredag formiddag ble avfyrt skudd med et skarpt våpen. Saken etterforskes, og politiet har opprettet en trusselsak.

- Politiet har tatt beslag i skytevåpen og skarpe skudd. Vi etterforsker saken og skal avhøre vitner, sier politiadvokat Bjarte Myklebust.

Personene som er pågrepet og siktet er en mann i slutten av 40-årene. Politiet kjenner til begge de involverte, men har foreløpig ikke fått kontakt med mannen som skal ha blitt truet.

Bevæpnet politi var på stedet for søk etter mistenkte og for å få oversikt over situasjonen. Ingen personer ble skadd.

I barnehagen opplevde de situasjonene som udramatisk.

– Det gikk ikke mange minutter før vi så at politiet hentet noen med seg. Vi opplevde hendelsen som forholdsvis udramatisk. Jeg vet ikke om ungene fikk det helt med seg, men vi har informert alle foreldre, sier Aak Emmerhof.