Uendret tilstand for de to skadde jentene fra Tromsø

Barna ble funnet livløse i vannet 8–10 meter fra land. Det ble gitt livreddende førstehjelp på stedet før de ble brakt til Universitetssykehuset Nord-Norge i Tromsø og deretter fløyet til sykehus i Oslo.

– Ut ifra den informasjonen vi har fått fra Rikshospitalet, er tilstanden deres uendret. Den er fortsatt kritisk og livstruende, sier politistasjonssjef Anita Hermandsen i Tromsø til NTB onsdag formiddag.

Den avdøde moren til barna er siktet for drap på sin eldste datter på seks år, samt drapsforsøk på de yngre døtrene.

Advokat Erik Ringberg, som er bistandsadvokat for faren og barna, sier til NTB at faren fortsatt er på Rikshospitalet med de to jentene.

– Jeg har ennå ikke fått snakket med ham, men han har nummeret mitt. Det viktigste er at han får den omsorgen han trenger der nede. Blir det lenge til han kommer tilbake til Tromsø, må jeg vurdere å reise ned og snakke med ham, sier han.

Informerer barna

I barnehagen der de to skadde jentene går, har de ansatte onsdag begynt å snakke med barna om hendelsen.

– De skal kunne snakke med ungene med tanke på at det er to stykker som ikke er der. Akkurat hvordan de sier det, må de tilpasse etter alderen til ungene. Men det blir snakket om. Foreldrene er også informert, sier avdelingsdirektør for oppvekst, utdanning og kultur Kari Henriksen i Tromsø kommune til NTB.

På skolen der hvor den avdøde seksåringen gikk, prøver de å ha en så normal skolehverdag som mulig.

– Men lærerne tar høyde for at tankene til ungene kan være en annen plass. Noen har mistet en klassekamerat. De som ønsker å snakke med helsesykepleier, har tilbud om det, sier Henriksen.

Kriminalsak

Politiet anser fortsatt hendelsen som en kriminalsak. Utover det har Troms politidistrikt onsdag ikke noe nytt å meddele om etterforskningen. Det er heller ikke planlagt noen pressekonferanse onsdag.

Det var klokka 17.28 mandag at politiet fikk melding fra en forbipasserende om at det var observert en barnevogn ved Fagereng på Tromsøya, og at det gikk spor ned til vannet.

Politiet rykket ut og fant en kvinne og tre jenter livløse i sjøen. Den avdøde moren i 20-årene og en datter på seks år døde på sykehus mandag kveld.

Deltok i introduksjonsprogram

Alle de fire er opprinnelig fra Sudan, men har midlertidig oppholdstillatelse i Norge.

Barnefaren kom til Norge i 2015, og moren kom i 2017 etter søknad om familiegjenforening. Familien er ikke kjent av politiet fra før.

Familien på fem bodde sammen i en bolig i Tromsø. Faren er i jobb, moren var tilknyttet et introduksjonsprogram i kommunen og barna gikk på skole og i barnehage. De skal ikke ha hatt noen øvrig familie i byen.

Tromsø kommune opplyser onsdag at de fortsatt ikke kan se at de fikk noen signaler i forkant av hendelsen som skulle tilsi at familien trengte oppfølging.