Årets utgave av Sesilåmi er avlyst: - Vi beklager på det sterkeste

På et møte mandag ettermiddag ble det bestemt at Sesilåmi ikke kan arrangeres som planlagt på grunn av villrein i løypeområdet. Arrangøren vurderte i det lengste å legge rennet i en annen trasé, men mandag kveld kom den endelige meldingen om at rennet er avlyst.