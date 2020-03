Koronaviruset utsetter Eiganes- og Hundvågtunnelene på ubestemt tid

Koronaviruset gjør at Statens vegvesen må utsette åpningen av de to siste tunnelene Eiganes- og Hundvågtunnelene i Ryfast-prosjektet.

Foto: Fredrik Refvem

Janne Hagen Nyhetssjef

Planen var at samferdselsminister Knut Arild Hareide skulle åpne Ryfast 30. mars klokken 12.00, men nå må åpningen utsettes på ubestemt tid. Årsaken er at Vegtrafikksentralen (VTS) i Bergen har redusert bemanning, da flere ansatte er i karantene på grunn av koronaviruset.

– Vegtrafikksentralen i Bergen har ansatte som er i karantene og andre som på grunn av koronaviruset er forhindret fra å gå på jobb. Det gjør at de som er på vakt på VTS-sentralen må prioritere å ha kontroll på eksisterende veier og tunneler i regionen. Operatørene er derfor forhindret i å delta på opplæringen og sikkerhets testingen, sier prosjektleder for Ryfast, Gunnar Eiterjord i en pressemelding mandag ettermiddag.

Utbyggingsdirektør Kjell Inge Davik i Statens vegvesen beklager at bilistene i Stavanger og Ryfylke må vente ytterliggere på at de to nye tunnelene skal åpne, men han presiserer at vegvesenet gjør det de kan for at forsinkelsen skal være så kort som mulig.

– Sikkerheten er det aller viktigste, og derfor er vi helt avhengige av at operatørene i Bergen deltar når tunnelene skal testes og sikkerhets godkjennes. Korona-viruset har skapt utfordringer for oss alle, og vi i vegvesenet er også berørt, sier Davik, som presiserer at ingen ansatte på Vegtrafikksentralen har testet positivt for korona.

– Etter planen åpner Hundvåg- og Eiganestunnelen 30. mars, opplyste Kjell Brataas, seniorrådgiver i Kommunikasjonsenheten til Samferdselsdepartementet til Aftenbladet i februar.

Nå er altså åpningsdatoen foreløpig i det blå.

