Tidligere bydelsutvalgsleder reagerer på at koronaviruset utsetter Eiganes- og Hundvågtunnelene på ubestemt tid

Koronaviruset gjør at Statens vegvesen må utsette åpningen av Eiganes- og Hundvågtunnelene. Tidligere leder i Hundvåg bydelsutvalg, Egil Olsen (H) forstår ikke at karantene i Vegtrafikksentralen kan stoppe åpningen av hele Ryfast-prosjektet.

Foto: Fredrik Refvem

For andre gang endres planene for åpningen av de to siste tunnelene i Ryfast.

Ryfylketunnelen gir ferjefri forbindelse mellom Nord-Jæren og Ryfylke. Hundvågtunnelen – den delen av Ryfast som går mellom Hundvåg og Mosvatnet – skulle egentlig allerede vært åpnet i begynnelsen av februar. Det samme gjelder Eiganestunnelen, som forlenger E39 om motorveien til Tasta, og kan få 35.000 kjøretøy vekk fra sentrumsgatene.

Den offisielle åpningen av Ryfast skulle også markeres når alle tre tunnelene er åpnet.

Ikke åpning 30. mars

Planen var at samferdselsminister Knut Arild Hareide skulle åpne Ryfast 30. mars klokken 12.00. Folkefesten er allerede droppet denne dagen for å begrense koronasmitte, men nå må også selve åpningen utsettes på ubestemt tid.

Årsaken er at Vegtrafikksentralen (VTS) i Bergen har redusert bemanning etter at flere ansatte er i karantene på grunn av koronaviruset.

– Vegtrafikksentralen i Bergen (VTS-sentralen) har ansatte som er i karantene og andre som på grunn av koronaviruset er forhindret fra å gå på jobb. Det gjør at de som er på vakt på VTS-sentralen må prioritere å ha kontroll på eksisterende veier og tunneler i regionen. Operatørene er derfor forhindret i å delta på opplæringen og sikkerhets testingen, sier prosjektleder for Ryfast, Gunnar Eiterjord i en pressemelding mandag ettermiddag.

Tidligere leder i Hundvåg bydelsutvalg, Egil Olsen H) mener det er uforståelig at sykdom hos noen ansatte i Vegtrafikksentralen kan stoppe åpningen av hele Ryfast. Foto: Kristian Jacobsen

Egil Olsen tror nesten ikke det han hører når Aftenbladet forteller han at det ikke blir noen av åpningen av de to siste tunnelene i Ryfast-prosjektet 30. mars.

– Dette har jeg ikke hørt før nå, sier Olsen.

– Vi har vært tålmodige med trafikken over øyen. Først utsatte de åpningen av Einganestunnelen og Hundvågtunnelen i tre måneder. Det gjensto bare en test for å se at alt virket slik det skulle, sier Olsen.

– Nesten uakseptabelt

– Dette er nesten uakseptabelt, sier politikeren som nylig gikk av som leder av Hundvåg bydelsutvalg. Han mener det er utrolig og uforståelig at karantene i Vegtrafikksentralen kan stoppe åpningen av hele Ryfast-prosjektet.

– Sykdom og karantene kan vi ikke gjøre noem med, men har de ikke andre som kan gjøre denne jobben, undrer han.

Stengte skoler gir mindre trafikk

– Det er likevel bra at når utsettelsen først kommer, så skjer dette i en periode barnehager og skoler er stengt og ungene er hjemme. Samtidig har myndighetene nedlagt forbud for folk å reise på hytta. Trafikken er derfor mindre akkurat nå, sier han.

Utbyggingsdirektør Kjell Inge Davik i Statens vegvesen beklager at bilistene i Stavanger og Ryfylke må vente ytterligere på at de to nye tunnelene skal åpne, men han presiserer at Vegvesenet gjør det de kan for at forsinkelsen skal være så kort som mulig.

– Sikkerheten viktigst

– Sikkerheten er det aller viktigste, og derfor er vi helt avhengige av at operatørene i Bergen deltar når tunnelene skal testes og sikkerhets godkjennes. Koronaviruset har skapt utfordringer for oss alle, og vi i Vegvesenet er også berørt, sier Davik, som presiserer at ingen ansatte på Vegtrafikksentralen har testet positivt for korona.

– Etter planen åpner Hundvåg- og Eiganestunnelen 30. mars, opplyste Kjell Brataas, seniorrådgiver i Kommunikasjonsenheten til Samferdselsdepartementet til Aftenbladet i februar.

Nå er altså åpningsdatoen foreløpig i det blå.