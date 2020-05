250 nye studieplasser til UiS: - Dette styrker universitetet

Regjeringen åpner for 4000 nye studieplasser fra høsten av. Universitetet i Stavanger får 250 av disse.

Flere søker høyere utdanning viser tall fra Samordna opptak. UiS har fått innvilget 250 ekstra plasser på noen av studiene sine. Foto: Kristian Jacobsen

Søkertallene fra Samordna opptak viser at flere søker høyere utdanning i år. 138.732 personer søkte høyere utdanning i fjor. I år er tallet 150.784 søkere.

Mette Vabø fra Stavanger Venstre mener koronapandemien kan være årsaken.

– Veien ut av korona-krisen går gjennom arbeid, aktivitet og utdanning. Universitetet i Stavanger er en viktig motor i den omstillingen vi nå skal gjennom for å få fart på regionen igjen. Jeg er derfor veldig glad for at regjeringen ser verdien av å styrke universitetet, sier hun.

Hun får støtte av Aleksander Stokkebø (H) og Ann Kristin Vik Bruns (KrF) og Roy Steffensen (Frp). Alle mener flere studieplasser styrker Stavanger som universitetsby og gjør UiS mer attraktivt for studenter.

– Det er en skikkelig gladnyhet med historisk mange studieplasser til UiS. Det styrker både den faglige og økonomiske situasjonen, sier Roy Steffensen (Frp).

Fordelingen av studieplassene blir slik:

Helse og sosialfag: 95 plasser

Lærerutdanningen: 25 plasser

Matematikk, naturvitenskap og teknologi: 80 plasser

Juridisk og økonomisk-administrative fag: 50 plasser

UiS er fornøyde

12. mai opprettet regjeringen 4000 nye studieplasser totalt i et revidert nasjonalbudsjett. Prorektor for utdanning ved Universitetet i Stavanger, Astrid Birgitte Eggen, er fornøyd.

– Vi ba om 402 nye plasser, men er fornøyde med å ha fått 250 ekstra. Vi meldte inn behovet ut ifra hvor mange søkere det er på de ulike studiene, og med tanke på samfunnskritiske roller som blir viktige framover, sier hun.

Prorektoren peker spesielt på de ulike helseutdanningene universitetet tilbyr, og sier seg fornøyd med at de har blitt tildelt 95 ekstra plasser der.

