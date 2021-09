Nesten 1200 bøtelagt for mobilbruk

Hittil i år har 1192 personer blitt bøtelagt for bruk av mobil under kjøring i Sør-Vest politidistrikt.

Ditt og mitt liv er mye mer verdt enn et sekunds uoppmerksomhet fra en sjåfør som ser på mobiltelefonen under kjøring, skriver Ung i Trafikken i en pressemelding.

Sammenlignet med fjoråret er dette en reduksjon på åtte prosent i Sør-Vest.

Totalt sett i Norge er det blitt bøtelagt 9883 bilister fra januar til august. Det er 13 prosent færre enn på samme tid i 2020.

– Mens mobilbruken i de fleste aldersgrupper reduseres, holder tallet på bøtelagte ungdommer seg stabilt på over 1200 personer, skriver organisasjonen.

– Skremmende

Ung i Trafikken, Norges eneste trafikksikkerhetsorganisasjon for ungdom, bekymrer seg over ungdommens holdninger til ulovligheten – og i pressemeldingen står det at de nå tar grep.

– De siste par årene har vi dessverre sett en økende og farlig trend – unge som filmer seg selv bak rattet mens de råkjører og legger det ut på sosiale medier som Tiktok og Snapchat. Denne trenden skremmer Ung i Trafikken, sier prosjektleder i organisasjonen, Liv Marie Bendheim.

En undersøkelse Norstat har utført for Frende i 2020, viste at 43 prosent sier at de sjekker mobilen mens de kjører. Ifølge undersøkelsen er det de yngste som er verst. 2 av 3 ungdommer i aldersgruppen 18–29 år sier de sjekker mobilen ofte eller innimellom under kjøring.

– På bakgrunn av dette har Ung i Trafikken startet en kampanje i sosiale medier som gjør at vi kommer i dialog med ungdommen om tematikken ulovlig mobilbruk under kjøring. Vi håper dette kan bidra til at du ikke mister noen du er glad i, sier Bendheim.

Avhengighet

Bendheim mener at vi til stadighet sjekker mobiltelefonen fordi vi er avhengige.

– Dersom vi får «likes» eller kommentarer etter besøk på Instagram, vil det kunne utløse en berusende følelse fra belønningssenteret i hjernen. Når vi sjekker mobilen utskiller hjernen dopamin, og når vi gjør noe som føles godt, øker sjansen for at vi gjentar denne handlingen, sier prosjektlederen og fortsetter:

– Dopamin-kick er deilig, og vi forstår at det er fristende å sjekke «snappen» fra en venn, men mobilbruk i trafikken er som alle vet farlig. Ditt og mitt liv er mye mer verdt enn et sekunds uoppmerksomhet fra en sjåfør som ser på mobiltelefonen under kjøring. Verken du eller jeg har noen å miste i trafikken.