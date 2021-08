Klimaendringene slår inn over norsk landbruk: – Pandemien har vist at vi trenger beredskapslager for korn

Tørke og flom i verden gir kraftig økning i råvarepriser og påvirker allerede norsk landbruk. Felleskjøpet har to klare råd til norske politikere: Ikke ta én kvadratmeter til med matjord. Og gjeninnfør beredskapslagre for korn.

Klimaendringene gjør at verdensproduksjonen av råvarer går ned og prisene går opp. Det merkes hos Felleskjøpet. Til venstre Odd Kåre Rugland og Per Harald Vabø.

De siste månedene har klimaendringene fått konkrete utslag, også ganske tett innpå oss. Styrtregnet over Mellom-Europa og naboland fra 12. til 15. juli kom som en konsekvens av menneskelige utslipp av klimagasser. Flommen kostet 184 liv i Tyskland og ytterligere 38 i Belgia. I Nord-Amerika både branner og ekstreme hetebølger. Allerede rammes Norge av dette. Tørke eller flom i en region som produserer mais eller raps som Felleskjøpet bruker i kraftfôr, gjør at disse produktene både blir vanskeligere å få tak i og dyrere.

Ferske tall viser at internasjonale råvarepriser har endret seg drastisk det siste året:

Hvete har steget med 33 prosent.

Mais har steget med 62 prosent.

Soyabønner er opp 48 prosent.

Raps har steget med 50 prosent.

– Klimaendringene gjør at verdensproduksjonen går ned og prisene går opp. I år har vi hatt en tørke som har rammet Canada hardt. De er verdens største produsent av erter og er store på rapsfrø. Frankrike har hatt mye regn spesielt i juli og august, som har medført at hveten ikke lenger er brukende til å lage brød av. Sånn er også situasjonen på Baltikum, de har for liten andel av egen mathvete. I stedet for å eksportere, må de gjerne importere og situasjonen tilspisser seg for land for eksempel i Nord-Afrika, som er avhengige av å importere mye hvete, forklarer Odd Kåre Rugland, fagsjef for innkjøp i Felleskjøpet Rogaland Agder overfor Aftenbladet.

Dette har også ført til at prisen på kraftfôr ut til bøndene har gått opp, og kan komme til å fortsette opp.

– I siste instans: Dersom det blir mangel på korn og protein vil maten bli vesentlig dyrere. I 2018 hadde vi tørke i Norge, kornavlingene ble halvert. Vi måtte importere mer, blant annet høy fra Danmark. Hvis det hadde vært en situasjon for hele Europa ville dette blitt langt mer problematisk. Da måtte vi nedskalert landbruket og matvareprisene ville gått betydelig opp. Dette scenarioet er helt klart realistisk. Klimaendringene vil føre til at flere områder vil gå ut av produksjon. Og det blir kamp om de ressursene som er, sier administrerende direktør Per Harald Vabø.

– Etter covid-19 må myndighetene sette seg ned å tenke nytt rundt kornlager.

Etiske dilemmaer står i kø

– Landbruket har snakket om jordvern og beredskapslagre i mange år. Dette er kanskje noe av problemet. Jeg tror det er blitt oppfattet som at disse veldig viktige spørsmålene er i landbrukets egen interesse, at det er noe spesielt bøndene ønsker.

Per Harald Vabø mener at dette er et stort samfunnsspørsmål og at saken burde frontes av andre – som politikerne.

– Jeg tror at debatten kommer nå, sier Vabø.

Vabø trekker opp en parallell. Da pandemien kom var den store mangelvaren munnbind. De ble produsert i Asia og skulle distribueres over hele verden. Distribusjonskjeden ble veldig sårbar, noe som også ble demonstrert tidlig i pandemien, der nasjonalstater kjempet for å skaffe egen befolkning munnbind. Dessuten trengte man svært mange munnbind selv i Asia. Containerskipet som sto på tvers i Suezkanalen, er en god illustrasjon på hvor sårbar en logistikkjede kan være.

– Trenden har vært av vi har flyttet produksjonen til lavkostland. Da sliter vi, når det som i dette tilfellet skjer noe på fraktsiden, kommenterer Rugland. – Containermarkedet har for eksempel mer enn seksdoblet seg på frakt fra Kina siste året. Dette slår rett inn for oss.

– Norge har mye penger. Da er tanken av vi bare kan kjøpe oss ut av problemene dersom det blir råvaremangel eller matmangel. Men da oppstår det et sett med etiske dilemmaer: Er det riktig at rike land kjøper seg til seg et knapphetsgode, på bekostning av fattige land? Bør hver nasjonalstat ha et eget ansvar for å fø sin befolkning. Vabø svarer selv: Vi må tenke på nytt om beredskap, mener Vabø.

Vabøs tankerekke er sånn: Hvert land bør ha et særlig ansvar for å brødfø egen befolkning, da må jordvern stå høyt. Og så må hvert land ha en beredskap som sikkerhet. Selv om vi er rike, kan vi ikke bare kjøpe korn, melk eller kjøtt fra land der befolkningen sulter. Han mener Norge bør bruke år med gode avlinger til å fylle beredskapslagre.

– Stavanger havnesilo er et godt eksempel. Her kan vi lagre 200.000 tonn korn. Behovet for å fø den hele den norske befolkningen er cirka 300.000 tonn per år. Kapitalkostnaden av å ha korn på lager er ikke høy og vil kunne dempe en del av svingningene som vil komme. Men slik det er nå, vil ingen betale for dette.

– Å bygge ned matjord på Jæren er bare helt feil

Mens andelen dyrka mark bare er litt under 3 prosent i Norge, er den for eksempel 60 prosent i Nederland, 40 i Danmark og Belgia. Mange land i Europa har enorme arealer som er matjord. Norge har fjell og uproduktivt areal. Byene og tettstedene ligger rundt dette og hver gang små kommuner vil utvide, så må man ofre matjord.

– Jæren er en viktig del av matberedskapen i hele Norge. 20–30 prosent av den samlede husdyrproduksjonen er på Jæren. Jæren og Rogaland er husdyrfylke nummer en. Du er midt i matfatet. Å bygge ned matjord her blir helt feil.

Stavanger havnesilo har en kapasitet på 200.000 tonn korn. Behovet for å fø den hele den norske befolkningen er rundt 300.000 tonn per år.

Forrige råvareboom var i 2009–2010. Den startet med en voldsom etterspørsel etter avgiftsfritt biodrivstoff. Mange nye fabrikker ble etablert, prisene på mais og hvete steg kraftig, med den konsekvens at fattige land ikke hadde råd til å kjøpe egen mat. Da ble man enige om at dette ikke var bærekraftig. Men nå, når vi har en lignende situasjon, hører vi ikke så mye. Men fattige land kan ikke bare kjøpe seg ut av disse vanskelighetene.

– Den arabiske våren startet med at folk som hadde et matbudsjett én dollar dagen, opplevde at de måtte ut med to, sier Vabø.

– Dette spredde seg til Russland, som er en av verdens største eksportører av hvete. Når etterspørselen gikk opp steg matvareprisene internt i landet, noe som fikk myndighetene til å innføre eksportforbud. I løpet av kort tid gikk markedet i taket. Historier som denne gjør at flere land, som Kina, sikrer seg i mange råvaremarkeder og kjøper råderetten over mineraler og andre ressurser. De har stor lagerkapasitet. I fattige land skal det ikke mye til før mangel på mat blir politisk kaos, forklarer Rugland.

Felleskjøpet er en gigant på kraftfôr, og fabrikken i Hillevåg er både landets største og en av de største i Europa. Hvert år produseres snaut 400.000 tonn kraftfôr, nok til å dekke 20 prosent av Norges totale behov. Råvarene kommer med båt fordelt på 180–190 anløp i året. Hver dag går 60 vogntog ut til bønder fra Agder i sør til Hardangerfjorden i nord.

– Hva skjer hvis ikke Felleskjøpet får produsert nok kraftfôr?

– Det vil påvirke matvareprisene på brei basis og ødelegge økonomien til bøndene, svarer Odd Kåre Rugland.

– Kan det bli mangel på for eksempel kylling?

– Skulle vi få problemer med å levere kraftfôr til svin og kylling, så må besetninger slaktes ned veldig raskt, sier Per Harald Vabø.

DEBATT: Aftenbladet inviterer til valgdebatt om jordvern og framtidas landbruk fra Bryne mandag 30. august. Debatten sendes direkte fra klokken 19.30.

Fakta Kraftfôr De norske bestanddelene er korn (bygg, havre og hvete). I tillegg importerer Felleskjøpet følgende ingredienser: Protein (soya og raps), karbohydrater (mais, med egenskaper vi ikke finner i norsk korn), vitaminer, mineraler, aminosyrer og plantefett (soyaolje og rapsolje). Felleskjøpet produserer 400.000 tonn i året, som utgjør 20 prosent av det totale behovet i Norge. Sammen med gras utgjør kraftfôr 80 prosent av fôret til norske husdyr. Les mer

