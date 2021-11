Torsdag ble fylkets største pumptrack åpnet

Rundt 30 personer møtte opp da den nye pumptrackbanen ble åpnet torsdag formiddag.

I Sandvedparken i Sandnes ligger nå fylkets største og kommunens første pumptrackbane. – Dette er en kjekk dag for dem som liker to hjul, sier Kenneth Flesjå, leder for sykkelsatsning i Sandnes kommune.

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden