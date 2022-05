Gir ikke opp gratis Kvitsøy-ferje: - Burde være mulig å få til

Samferdelsministeren har svart Roy Steffensen (Frp) hva det vil koste å gi gratis ferje til Kvitsøy og andre øyer uten fastlandssamband.

MF «Vollsøy» legger til kai på Kvitsøy. Om cirka 10 år åpnes Rogfast.

Tor Inge Jøssang Journalist

Det vil koste 76 millioner kroner å gi Kvitsøy og 15 andre øysamfunn gratis ferje fra 1. juli og ut året.

– Dette burde det være fullt mulig å få til, det er veldig få samband det er snakk om og kostnaden er ikke avskrekkende. Her handler det kun om politisk vilje og hva de vil prioritere i forhandlingene i revidert statsbudsjett, mener Roy Steffensen (Frp).

Stortingsrepresentanten vokste opp på Kvitsøy og var i en periode varaordfører i kommunen.

Fra 1. juli blir det gratis ferjereiser for en del strekninger med under 100.000 passasjerer i året.

Kvitsøy-sambandet har rett over 100.000 passasjerer årlig, men flertallspartiene på Stortinget ga rett før jul signaler om gratis ferje for øyer og andre samfunn uten veiforbindelse til fastlandet, selv om ferjene har over 100.000 passasjerer.

Tom Kalsås (Ap) gikk ut i lokalavisen Bygdebladet lille julaften og opplyste at ordningen med gratis ferje for Kvitsøy skal på plass i 2022.

Dette løftet ble ikke fulgt opp av regjeringen i revidert nasjonalbudsjett. Her ble det satt av totalt 89 millionar kroner til gratis ferjer i år.

For å oppfylle målsettinga i Hurdalsplattformen gjenstår det ferjesamband som utelukkende trafikkerer øyer og samfunn uten vegforbindelse til fastlandet.

Statens vegvesen opplyser at det er 16 samband i denne kategorien. Disse sambandene hadde om lag 140 millioner kroner inntekter i 2019.

Kostnaden med å gjøre disse sambandene gratis i andre halvår 2022 vil være om lag 76 millioner kroner.

– Det er da ikke vurdert om tiltaket kan føre til så stor økning i etterspørselen at det vil kreves ytterligere tilskudd til større kapasitet for å imøtekomme økt etterspørsel, påpeker samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) i svaret.

- Jeg skal nå ta svaret fra samferdselsministeren med meg til min gruppe, men føler meg trygg på at Frp vil foreslå dette nå før sommeren, så får vi se om de andre følger etter, kommenterer Roy Steffensen.

Roy Steffensen, Frp.