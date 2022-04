Beste meningsmålingstall for Høyre på nesten ni år

Høyre får 29,6 prosent på aprilmålingen til Nationen og Klassekampen. Så høy oppslutning har ikke partiet hatt på disse målingene siden rett før valget i 2013.

Høyre-leder Erna Solberg i spørretimen i Stortinget nylig. Til høyre skimtes statsminister og Ap-leder Jonas Gahr Støre.

Høyre har en oppgang på 3,8 prosentpoeng fra marsmålingen.

– Dette er jo helt fantastiske tall. Det er en tilbakemelding fra velgerne som vi setter utrolig stor pris på, sier Høyre-nestleder Tina Bru til Nationen.

Sp faller mest

Senterpartiet faller 3,6 prosentpoeng til 6,1 prosent.

– Det er krevende å styre i en tid preget av utrygghet og stigende priser og kostnader for folk. Våre velgere er utålmodige, sier parlamentarisk leder Marit Arnstad til Klassekampen.

Regjeringspartner Arbeiderpartiet får økt sin oppslutning med 2 prosentpoeng til 23,8 prosent. Hvis målingen hadde vært stortingsvalg, ville de borgerlige fått et knapt flertall, ifølge målingen som Norfakta har utført.

For de andre partiene er oppslutningen som følger: Rødt 7,2 (-0,1), SV 8,7 (uendret), MDG 3,3 (-1,0), KrF 2,5 (-0,6), Venstre 4,4 (-0,7), Frp 11,3 (+0,2) og andre 3,0 (+0,1).

Mange går til Høyre

Bakgrunnstallene viser at 13 prosent av dem som stemte Sp ved valget i fjor, nå ville ha stemt Høyre. For Ap gjelder det samme 10 prosent.

– Det tilsvarer en netto velgerovergang på 120.000 velgere. Det er det høyeste jeg har sett på noen måling i år, sier Johan Giertsen, redaktør for nettstedet Poll of polls.

Målingen er utført 5. og 6. april, og et representativt utvalg på 1.001 er spurt. Feilmarginen for utvalget som helhet er 3,1 prosentpoeng, og for de enkelte partiene ligger den mellom 1,1 og 2,8 prosentpoeng.