Flere er bekymret for nye smitteutbrudd: Nakstad kan ikke utelukke ny nedstengning

Assisterende helsedirektør, Espen Rostrup Nakstad, kan ikke utelukke nye nedstengninger selv om hele landet feiret gjenåpningen lørdag.

Etter den store festen på lørdag er flere bekymret for at gjenåpningen blir kortvarig. Espen Nakstad tror derimot at det ikke er gjenåpningsfesten som får skylden for en eventuell ny nedstengning.

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden