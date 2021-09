Slik blir gjenåpningsfestene i Stavanger

Det blir dansegulv på brosteinene i Fargegata, konsert og fyrverkeri på Torget, og fest på Tou Scene. Dette er planene for gjenåpningsfestene i Stavanger.

Lørdag formiddag var det pyntet med norske flagg utenfor utestedene Beverly Hills Fun Pub og Burgers & Beers.

Christine Andersen Johnsen

Publisert: For mindre enn 1 time siden

– Vi måtte snu oss på en femøring da vi fikk nyheten om gjenåpning i går. Det blir et veldig impulsivt arrangement med lyd, diskolys, og røyk, DJ utendørs fra klokken 18 til 23, og masse god stemning. Vi håper å skape Gladmat-feelingen, sier Alexander Skorpen, daglig leder ved utestedet Hanekam.

Sammen med de andre utestedene i Fargegata, har de planlagt å markere at landet gjenåpnes klokken 16 lørdag ettermiddag. Denne formiddagen er de derfor i full sving med rigging.

– Fargegata blir et dansegulv med DJ frem til klokken 23, og etter det tar vi festen inn på utestedene, sier han.

Kort tid etter at statsminister Erna Solberg annonserte gjenåpningen fredag formiddag, opprettet utestedene et Facebook-event.

– I går var det 600 personer som hadde huket av at de var interesserte, så vi håper jo kanskje at det kommer noe i den duren, sier Skorpen

Lørdag formiddag i 13-tiden har 322 personer svart at de «skal», mens hele 1000 personer har meldt at de er interesserte i arrangementet.

Kommer til å være fri flyt

– Blir det ut med flere stoler og bort med antibacen?

– Vi rydder nok ikke vekk all antibacen, for den kan være greit å ha. Noen er fremdeles litt skeptiske og redde, så det er greit å være litt obs. Men vi fyller opp med stoler og bord, og det kommer til å være fri flyt.

– Bestilling i baren blir spennende. Bartenderne våre har ikke fått snakket med kundene på halvannet år, så jeg tror det er mange bartendere som grugleder seg i dag, ler han, og legger til:

– Jeg tror dette bare blir kjekt.

Hele Fargegata skal bli et dansegulv lørdag kveld.

I tillegg til utestedenes fest i Fargegata, har Stavanger Sentrum AS tatt initiativ til en gjenåpningsfeiring på Torget. Strandkaien, Skagenkaien og Kongsgårdbakken stenges for biltrafikk fra klokken 16.00, fordi det er ventet mye folk i sentrum som skal delta på feiringen.

Selve programmet starter klokken 20.00 med konsert med Izabell og Kriminell Kunst, og tale med ordfører Kari Nessa Nordtun, før det fyres opp fyrverkeri fra Vågen. Programmet varer omtrent en times tid, men det er ventet fest ved flere utesteder i byen.

Både Strandkaien, Skagenkaien og Kongsgårdbakken stenges for biltrafikk klokken 16.00 i ettermiddag.

Også Tou Scene planlegger en spontan fest i helgen.

– Det er vanskelig å få til noe på et døgn. Men nå forsøker vi å få til en klubbkveld med DJ hvor folk igjen samles til dans, musikk og fest. Vi har den siste tiden merket et enorm trøkk fra publikum som ønsker om å komme på fest. Folk har nærmest vært bønnfalne, sa Per Arne Alstad til Aftenbladet fredag kveld.

Arrangerer store fester senere

I mars i år lovet ordfører Kari Nessa Nordtun (Ap) at det skulle bli stor byfest etter at pandemien er over.

Også Sandnes lover stor fest, men de store festene i Stavanger og Sandnes kommer senere. Når og hvordan festene blir, er enda usikkert, men fest blir det sier ordfører i Stavanger, Kari Nessa Nordtun. Det er en stor tverrpolitisk enighet om at det skal brukes litt midler på å arrangere en gjenåpningsfest. Hun har nå bedt kommunedirektøren om å sette i gang sine folk for å få til festen.

Verken dato eller beløp er satt, men Nordtun håper på å få til en fest så fort som praktisk mulig. Fredag ettermiddag hadde Rune Bjerga og Kari Nessa Nordtun en livesending på Instagram. Der sier Nordtun at hun håper å få til festen i løpet av 2021, men kan ikke love noe.

Pål Morten Borgli, varaordfører i Sandnes, sier at det selvfølgelig skal bli en gjenåpningsfest i Sandnes også. På mandag er det møte med kultur- og utelivet i kommunen der de skal snakke om å få til noe i den nye parken på Ruten.