Kurt Kristensen er død

Publisert: Publisert: Nå nettopp

MINNEORD: Kurt Kristensen døde etter kort tids sykdom 12. januar, 70 år gammel. Med hans bortgang har Stavanger mistet en engasjert og kunnskapsrik kulturpersonlighet.

Kurt var utdannet bibliotekar og kom til Stavanger som sjef på Sølvberget. Der la han allerede i 1994 grunnlaget for en festival, hvor forfatterskapene til Alexander Kielland og Sigbjørn Obstfelder skulle være en viktig drivkraft. Den første festivalen fant sted i 1995 med navnet Kapittel 95. Da det i 1999 var 150 år siden Alexander Kiellands fødsel, ble Kurt leder for Kiellandjubileet. For Kurt ble det starten på en ny karriere med aktiv og viktig deltagelse i flere av byens store kulturprosjekter. Kiellandjubileet ble etterfulgt av tusenårsjubileet, Stavanger 2008 og ikke minst utviklingen av Bjergsted kulturpark med nytt konserthus.

I konserthuset bidro Kurt i alle faser, både i arbeidet med utviklingen av Bjergstedvisjonen, prosjekteringsfasen, arkitektkonkurransen og gjennom hele byggefasen. Hans hovedansvarsområde var informasjon og sponsorarbeid, men Kurt var en kunnskapsrik mann som bidro på mange flere områder enn den formelle stillingen skulle tilsi. Da konserthuset stod ferdig og bygningen skulle overleveres, hadde det stor verdi at Kurt ble med videre inn i driftsorganisasjonen og på den måten videreførte det verdifulle sponsorarbeidet som var bygget opp.

Vi som arbeidet sammen med Kurt, lærte ham å kjenne som en svært lojal og dyktig kollega. Han var alltid godt orientert, både om faglige spørsmål og om samfunnsmessige forhold. Han var en intellektuell person, og blant de som fulgte svært godt med på det som rørte seg i kulturlivet både nasjonalt og internasjonalt. Hele personalet i konserthuset hadde stor glede av hans serie med reisebrev fra studieopphold i Berlin, hvor han delte sine refleksjoner over kunstopplevelser, kulinariske opplevelser og samfunnet rundt. På den hjemlige kulturscenen var han, sammen med Marit, en trofast gjest på et bredt spekter av konserter og forestillinger. På konserter som krevde særlig interesse og kunnskap kunne du være nokså sikker på å treffe Kurt.

Vi er mange som vil savne hans nærvær.

Ole Hetland og Per-Harald Nilsson