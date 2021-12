Hvilke koronatiltak får vi på Nord-Jæren?

Ordførerne i de fire kommunene møttes onsdag kveld for å diskutere koronasituasjonen. Det blir innført munnbind-påbud på Nord-Jæren og uvaksinerte oppfordres igjen til å vaksinere seg. Se pressekonferansen i vinduet under:

Publisert: Publisert: For mindre enn 40 minutter siden

Innfører munnbind-påbud på Nord-Jæren

– Situasjonen er mer alvorlig enn vi ønsker, sa Stavanger-ordfører Kari Nessa Nordtun.

Nord-Jæren innfører påbud om munnbind i kollektivtransport, taxi, butikker, kjøpesentre og innendørs stasjonsområder hvor det er fare at for at man ikke klarer å holde avstand.

Påbudet gjelder ikke barn under 12 år eller personer som av medisinske årsaker ikke kan bruke munnbind.

– Vi går nå fra en hverdag i økt beredskap til en situasjon der det handler om å få kontroll over smitten. Akkurat nå har Rogaland har det høyeste R-tallet. Samtidig er bildet annerledes enn før - større. Det er ikke bare smittetallene fra korona som tiltakene lenger, men total belastningen på helsevesenet, sier Nordtun.

– Dette betyr ikke nedstengning. Dette er et grep for å holde smitten nede, sier Sandnes-ordfører Stanley Wirak (Ap).

Unngå klemming og håndhilsning

– Vi må leve så normalt som vi kan i denne situasjonen, sier han videre.

Ordførerne påpeker at det ennå er lov til å gå på kulturarrangementer, og så videre.

– Vi vet at innbyggerne og næringslivet på Nord-Jæren kan ta ansvar og stå sammen. Det er ikke aktuelt med strenge tiltak, men vi må ta noen grep. Vi må nå holde avstand, være hjemme når vi er syke og ha lav terskel for å teste oss, samt droppe håndhilsing og klemming, sier Nordtun.

Sist uke valgte ordførerne å trosse fagfolkenes råd om å innføre tiltak. De mente det ikke var nødvendig. Helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) var ikke enig i den vurderingen, hun sa til Aftenbladet at hun var bekymret for manglende koronatiltak på Nord-Jæren.

Tirsdag gjorde hun det klart at regjeringen vil skjære gjennom ved hvis de lokale ordførerne ikke blir enige.

Ikke koronasertifikat ennå

Ordførerene vil ikke ta i bruk koronasertifikat ennå, men vurderer situasjonen fortløpende.

– Hvis smitten forstetter å stige vil vi ta i bruk koronasertifikat, men ikke nå, sier Sola-ordfører Tom Hennig Slethei (Frp).

Ordførerene påpeker at cirka 40 prosent av de smittede i regionen er uvaksinerte. De som kan, og ikke ennå har vaksinert seg, oppfordres til å gjøre det.

Saken oppdateres.