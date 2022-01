Kommunen går aktivt inn i utbygging langs jernbanen

Slik ser prosjektet Consulens Brygge ut ferdig utbygd, men foreløpig er det bare de to blokkene til venstre som er bygd. Kommunen tar nå etter at å dømme en mer aktiv del i klargjøringen av området, både her og innover mot Strømsbrua og Paradis.

Et flertall i utvalg for by- og samfunnsutvikling (Ubs) krever fortsatt avklaring på veispørsmålet før Base og Skanska får bygge de to siste blokkene på Kulimportkaien i Hillevåg.

Publisert: Publisert: Nå nettopp