Ole Botnehagen: – Har en teori om årsaken til raset

Fastboende i Haukali tror at det store raset kan skyldes arbeid på en ny høyspentlinje. Dette avvises av Statnett.

Tor Inge Jøssang Journalist

Publisert: Publisert: For mindre enn 2 timer siden

Det er sludd og snø i lufta. Ole Botnehagen (63) styrer båten som frakter folk forbi raset som sperrer inne den lille bygda Haukali i Forsand. Han kikker opp mot fjelltoppene 500 meter høyere oppe, hvor store kraftlinjer tegner seg mot himmelen. Statnett fører en ny kraftlinje fra Lysebotn til Stavanger.

Ole Botnehagen har tatt på seg oppgaven som skysskar på Haukalivatnet med en båt som Sandnes kommune har skaffet til de sju husstandene som er innesperret.

– På Oaland har de laget en ny rasteplass. Der har de drenert ei hel myr, som tidligere holdt godt på vannet. Nå renner vannet fortere og mer konsentrert når det flommer. Det er min teori om årsaken til raset, sier Ole Botnehagen, som jobber i Lnett og om 14 dager blir pensjonist.

Marianne Veggeberg i Statnett avviser dette.

– Det er trist at husstander i Forsand har mistet veiforbindelsen sin. Vi har ikke informasjon nå om at det kan være en sammenheng med vårt anlegg, men vi stiller oss selvsagt til disposisjon for Sandnes kommune i det videre arbeidet dersom det er behov for det, kommenterer hun.

– Dundret og brakte

Ola Botnehagen (35), som i likhet med faren Ole jobber i Lnett, var øyenvitne til raset. Han sto i tunet da han hørte veldig buldring. Da så han at trærne begynte å sige ut fra fjellsiden og jord, stein, trær og masse som kom nedover – etter hvert i veldig stor fart.

– Det dundret og brakte, forteller firebarnsfaren.

Ola Botnehagen (35) ble øyenvitne til raset.

Kampesteiner og store mengder grus har flyttet på seg. Likevel er det materielle skadene begrenset. En brygge og et uthus er skadet. Autovernet og store trær forsvant ut i Haukalivatnet. En hytte og en badstu som ligger kloss i elveleiet har mirakuløst unngått å bli tatt av raset. En telefonstolpe henger og dingler over veien. Internett er borte, fordi fiberen er revet av.

Med to Lnett-ansatte på innsiden av raset kunne de koble ut linjene som lå ned mot vannet, slik at ingen husstander mistet strømmen. Mandag måtte skoleungene i Haukali skysses med båt forbi rasstedet i mørket.

Utrolig at ikke hytta ble tatt av raset, sier ordfører Stanley Wirak i Sandnes kommune.

Enorme krefter på gang

Totalt er 18 personer fordelt på sju husstander nå isolert av kampesteinene som sperrer veien. Sandnes kommune har skaffet hver sin leiebil til alle husstander. I tillegg har kommunen skaffet en båt med påhengs som transporterer folk forbi rasstedet. Skoleskyss er også organisert. En semitrailer fra Risa kom kjørende med borerigg i 12.30-tiden mandag for å starte arbeidet med å åpne veien og sikre elveleiet.

– Det var noen voldsomme steiner, konstaterer ordfører Stanley Wirak som mandag besøkte rasstedet i Forsand sammen med blant andre kommunedirektør Bodil Sivertsen.

Såvidt klaring da Risa transporterte boreriggen til Haukali. 1 av 5 Foto: Tor Inge Jøssang

De er like sjokkerte over omfanget som de fastboende.

– Det er enorme krefter som har vært på gang. Vi må bare prise oss lykkelig over at ingen er skadet. Arbeidet med oppryddingen blir omfattende enn jeg hadde trodd ut fra bildene. Her må sikkerheten tas på alvor, sier ordfører Wirak.

Raset startet flere hundre meter oppe i fjellsiden og tok med seg store steiner og grus nedover.

Oppryddingen etter raset startet mandag.