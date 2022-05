Han er ny kommunedirektør i Hå

– Jeg gleder meg til å løfte Hå, sier Rune Kloster Tvedt, som mandag ble ansatt som ny kommunedirektør i Hå.

Rune Kloster Tvedt.

Rune Kloster Tvedt, som er født i 1963, ble innstilt som nummer én av ansettelsesutvalget og er nå ansatt av kommunestyret.

Dette melder kommunen i en pressemelding.

Tvedt har lang erfaring fra kommunal sektor, med nesten fem år som rådmann i Sauda kommune. Før dette var han kommunalsjef for helse og sosial i Flekkefjord kommune i seks år. Tvedt har også elleve år erfaring fra KS som spesialrådgiver innen ulike områder som blant annet samferdsel, plan og miljø, opplyser Hå kommune.

Ordfører Jonas Skrettingland er godt fornøyd med ansettelsen.

– Vi søkte etter en visjonær og løsningsorientert leder, som i samspill med politikere, ansatte, tillitsvalgte og lokalt næringsliv, skal videreutvikle lokalsamfunnet og tjenestene i kommunen. Vi er trygge på at Tvedt vil løse denne utfordringen på en god måte, sier han i pressemeldingen.

Rune Kloster Tvedt sier at han gleder seg til komme i gang:

– Jeg gleder meg til å løfte Hå sammen med politikere, ansatte, tillitsvalgte, frivillige og næringslivet. Jeg kjenner Hå kommune som veldrevet og effektiv, det er et godt grunnlag for å utvikle gode levekår for folk, sier han.

Tvedt tiltrer stillingen 1. september 2022.