Fire milliarder fra bistands­budsjettet skal brukes på flyktninger i Norge

Regjeringen vil ta fire milliarder kroner fra bistandsbudsjettet for å finansiere økte flyktningutgifter i Norge. SV, KrF og Rødt reagerer kraftig.

Utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim (Sp) peker på krigen i Ukraina som årsak til at det trengs et større bistandsbudsjett. Foto: Javad Parsa / NTB

NTB-Andreas Løf og Anne Marjatta Gøystdal

Publisert: Publisert: For mindre enn 50 minutter siden

I alt foreslår regjeringen å bruke 44,9 milliarder kroner på bistand i 2022, en økning på 3,6 milliarder kroner.

Halvparten av den foreslåtte økningen i bistandsbudsjettet, 1,8 milliarder kroner, blir prioritert til flyktningtiltak i Norge. I tillegg foreslår regjeringen å omprioritere fire milliarder kroner innenfor bistandsbudsjettet for å finansiere økte flyktningutgifter i Norge.

– Selv om vi omprioriterer fire milliarder kroner som vi skal bruke til å ta godt vare på ukrainske flyktninger til Norge, har vi et rekordhøyt bistandsbudsjett. Det skal vi bruke til å kjempe mot sult, bedre mattrygghet, lindre nød og gi vern, i tillegg til innsats for klimatilpasning og langsiktig utvikling, sier utviklingsminister Anne Beate Tvinnereim (Sp).

– Ikke riktig

41 bistandsorganisasjoner har i et felles opprop advart regjeringen mot å ta av bistandsbudsjettet for å dekke inn flyktningutgifter i Norge, og har i stedet tatt til orde for en egen krisepakke i forbindelse med Ukraina-situasjonen.

Regjeringen møter også sterk politisk motstand, blant annet fra budsjettpartner SV.

– Verdens fattigste tar regningen for at vi tar imot ukrainske flyktninger. Det er ikke riktig at det skal være sånn, sier finanspolitisk talskvinne Kari Elisabeth Kaski til NTB.

Også Rødt er sterkt kritiske til å bruke bistandspenger på mottak av flyktninger. Det samme er tidligere KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad, som sier kontant at dette forslaget må stoppes.

– Jeg er veldig opprørt over kuttet, sier Ropstad til NTB. Han mener regjeringen reelt sett kutter 2,3 milliarder i bistand og gjør Norge til største mottakerland.

– Det langsiktige bistandsarbeidet kuttes med 5 milliarder kroner. Det er snakk om viktig utdanningsbistand, viktig helsebistand, sier Ropstad.

Kutt i WHO-bidrag

Vårt Land har laget en liste over store kutt som bidrar til å finansiere flyktningregningen i Norge:

* Utdanningsbistand: 553 millioner.

* Kunnskapsbanken: 250 millioner.

* Helsebistand: 470 millioner.

* Verdens helseorganisasjon: 118 millioner.

* FNs barnefond (Unicef): 357,5 millioner.

* FNs utviklingsprogram (UNDP): 440 millioner.

* Sivilt samfunn: 208,2 millioner.

* Stabiliseringsarbeid i land i krise og krig: 140 millioner.

* Menneskerettigheter: 136,2 millioner.

* Afrika, regionbevilgning: 250 millioner.

På den annen side går bevilgningen til matsikkerhet, fisk og landbruk opp med 200 millioner kroner.

Anklages for talljuks

Bistanden til Ukraina og nabolandene økes med 1,75 milliarder kroner, slik at Norge i år skal bidra med minst to milliarder kroner til Ukraina og de nabolandene som er mest påvirket av flyktningkrisen

Bistandsbudsjettet utgjør ifølge regjeringen 1,09 prosent av bruttonasjonalinntekten. Redd Barna hevder imidlertid at de jukser med tallene og bruker et gammelt tall fra oktober 2021.

– Skulle bistandsbudsjettet være 1 prosent av BNI, måtte det vært på minst 50,38 milliarder kroner. Her har regjeringen brukt BNI fra oktober 2021, som ikke gjenspeiler den drastiske endringen i BNI siden da. Bistandsbudsjettet utgjør med andre ord 0,89 prosent av bruttonasjonalinntekten, mener de.

Kirkens Nødhjelp er også dypt skuffet over bistandsbudsjettet.

– I en situasjon der Norge profitterer stort på krigen, er det ubegripelig at man i det hele tatt vurdere å kutte en eneste krone på hjelp til de fattigste. Nå som Norge, av alle, kutter i bistanden til verdens fattigste, kan vi ikke forvente at noen andre land lar være, sier generalsekretær Dagfinn Høybråten.