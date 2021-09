Meteorologen: – Pakk ned tram­polinen. Det meldes liten storm

Sommeren er over og nå kommer den første høststormen. Førstkommende torsdag finner meteorologen frem det gule farevarselet for Rogaland.

Meteorologen anbefaler å hente inn trampolinen, hagemøbler og andre løse gjenstander. Torsdag kan det bli liten storm.

– Det blir mye vind på torsdag i Rogaland, sier vakthavende meteorolog ved Meteorologisk institutt, Lars Andreas Selberg.

Så mye vind er ventet at meteorologene ser for seg at det blir aktuelt å finne frem gult farevarsel for vindkast.

Gule farevarsler sendes ut når det forventes mindre konsekvenser. De fleste vil kunne fortsette sine daglige gjøremål, men de som for eksempel planlegger utendørsaktiviteter, bør være oppmerksomme eller eventuelt holde seg inne, melder Yr.no.

Hold deg unna fjellet

– Vi ser at store lavtrykk går inn i Atlanteren og videre inn i Norskehavet. Onsdag ettermiddag kommer det inn en front, den tar med seg en del regn. Men så kommer det et mindre og hissig lavtrykk fra nord-vest. Vinden øker til liten storm både på kysten og til fjells, sier Selberg.

Og det er dette lavtrykket som gjør at det blir gult farevarsel.

– Da er det lurt å hente inn trampolinen, hagemøbler og andre løse gjenstander. En anbefaler heller ikke å gå ut i små båter når det meldes så mye vind, sier Selberg.

Han følger opp:

– Det ser ut som om det kan bli liten storm. Det betyr opp mot 20 til 24 meter per sekund. Temperaturene vil ligge på rundt 15 plussgrader, ned mot ti grader når lavtrykket treffer oss på torsdag

– En bør heller ikke gå opp i fjellet i slikt vær, advarer meteorologen.