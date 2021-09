Flere skal avhøres om grunnstøtingen ved Ombo

Verken Norled eller politiet har konkludert om årsaken til at hurtigbåten «Fjordlys» hadde en grunnberøring i Eidssundet ved Ombo sist søndag.

Etter grunnberøringen ble «Fjordlys» tatt under slep til Stavanger.

Tor Inge Jøssang Journalist

Publisert: Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

– Det er ikke noe nytt å fortelle. Saken er under etterforskning, og det vil bli tatt flere avhør, samt innhenting av dokumentasjon til saken. Det er ingen konklusjon i saken, opplyser Åslaug Høgemark, seksjonsleder Nordsjø-/Miljøseksjonen ved Sør-Vest politidistrikt på spørsmål fra Aftenbladet.

Nordsjø-/Miljøseksjonen har saken til etterforskning.

Ifølge det politiet tidligere har opplyst, forklarte kapteinen at «Fjordlys» foretok en unnamanøver da hurtigbåten hadde en grunnberøring i Eidssundet.

Eidssundet er smalt og det er staker langs farleden som markerer grunner.

Blir intern etterforskning

Innseilingen er smal og der er staker langs farleden som markerer grunner.

Norled har tidligere bekreftet at en av ferjene i Finnøysambandet var i området samtidig med hurtigbåten, men det er ikke kommentert om unnamanøveren har sammenheng med at de to fartøyene møtte hverandre.

Norled har en intern granskning av hva som skjedde. Ifølge kommunikasjonsdirektør Cathrine Gjertsen er det ikke konkludert.

Hendelsen skjedde søndag kveld på avgangen klokka 21.25 fra Stavanger. «Fjordlys» var på vei til Sauda. Ifølge Norleds interne logg kom det melding om hendelsen klokka 22.20.

Hurtigbåten tok inn vann og fikk en skade på fremdriftssystemet. Hurtigbåten kunne gå til kai for egen maskin etter uhellet.

Det var 43 passasjerer og et mannskap på fire om bord da uhellet skjedde. Etter rundt en times forsinkelse kunne passasjerene reise videre med reservefartøy.

Hurtigbåten «Fjordlys» gikk fra Fiskepiren i Stavanger klokka 21.25 søndag kveld og var på vei til Sauda. Fartøyet gikk innom Fogn, Judaberg og Halsnøy før det grunnstøtte i Eidssundet ved Ombo cirka klokka 22.20. Passasjerene gikk om bord i reservefartøy cirka klokka 23.25 og fortsatte turen. Kort tid etterpå ble «Fjordlys» tatt på slep og ankom Stavanger klokka 05.20.