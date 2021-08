Geir Pollestad (Sp): – Andre næringer risikerer samme skjebne som pelsdyrbøndene

Geir Pollestad (Sp), leder i næringskomiteen på Stortinget, mener regjeringen har opptrådt skammelig mot pelsdyrnæringen.

– I næringsfylket Rogaland er det verd å legge merke til at Fremskrittspartiet, Høyre og Venstre var villige til å avvikle pelsdyrnæringen og innføre et næringsforbud. KrF og Ap stemte også for. Det samme kan skje med andre næringer, sier Geir Pollestad, førstekandidat for Senterpartiet.

