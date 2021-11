Fugleinfluensa påvist i Klepp

Det er påvist fugleinfluensa i en besetning med verpehøns i Klepp kommune. Dette er første gang fugleinfluensa er påvist i et kommersielt fjørfehold i Norge. Risiko for smitte til mennesker vurderes som svært lav.

– Dette er en veldig alvorlig situasjon for fjørfeproduksjonen i Rogaland, og potensielt for resten av landet. Fugleinfluensa fører som regel til alvorlig sykdom og død hos smittede fugler. Sykdommen er svært smittsom mellom fugler. Alle dyr i det smittede fjørfeholdet er avlivet og det blir pålagt restriksjoner for fjørfehold i et større område rundt besetningen for å hindre videre smittespredning, sier Ingunn Midttun Godal, administrerende direktør i Mattilsynet i en pressemelding.

Fakta Dette er Fugleinfluensa Fugleinfluensa (aviær influensa) forårsakes av influensavirus A og er en smittsom virussykdom hos fugler, men kan også smitte til andre dyrearter. Ulike varianter av fugleinfluensavirus fører til sykdom av forskjellig alvorlighetsgrad. Det er vanlig å gruppere sykdommen i en alvorlig form (høypatogen fugleinfluensa, HPAI) og en mindre alvorlig form (lavpatogen fugleinfluensa, LPAI). Hos fjørfe kan den alvorlige formen føre til en dødelighet nær 100 prosent. Noen typer høypatogen fugleinfluensavirus kan i svært sjeldne tilfeller smitte fra fugl til mennesker.

Hos fjørfe gir HPAI oftest rask dødelighet i fjørfeflokken uten forutgående symptomer. I andre tilfeller ses luftveissymptomer eller sentralnervøse symptomer (bevegelsesforstyrrelser, lammelser). Ved infeksjoner med LPAI hos fjørfe observeres det ofte ingen symptomer, eller milde luftveissymptomer. Enkelte virus av typen LPAI kan mutere og bli HPAI-virus.

Den alvorlige formen av fugleinfluensa har forekommet i hele verden. I Europa påvises det tilfeller hos både tamme og ville fugler hvert år. Antall påvisninger og antall land som berøres varierer fra år til år. Oppdatert informasjon om forekomsten av fugleinfluensa finnes på EU-kommisjonens temaside om fugleinfluensa.

Mattilsynet følger situasjonen nøye og vurderer fortløpende om spesielle tiltak skal iverksettes i Norge for å hindre introduksjon av smitte. Den alvorlige formen av sykdommen har vært påvist i både Norge, Sverige og Danmark.

Alvorlig fugleinfluensa er en A-sykdom, og mistanke om sykdommen skal varsles til Mattilsynet Kilde: Mattilsynet Les mer

Avlivet hele besetningen

Mattilsynet ble onsdag varslet om økt dødelighet i besetningen. Besetningen på 7500 høns ble da båndlagt, noe som betyr at det ikke kunne flyttes dyr inn i eller ut av besetningen. I tillegg ble det tatt ut prøver som har blitt analysert av Veterinærinstituttet. Prøvene viser at det er fugleinfluensa, og nærmere undersøkelser gjøres nå for å avklare hvilken type fugleinfluensa dette er. Folkehelseinstituttet og Veterinærinstituttet gjør videre analyser og vurderinger.

Mattilsynet er på gården torsdag kveld, og har avlivet resten av besetningen. Det er foreløpig ikke kjent hvordan smitten har kommet inn i besetningen.

Mattilsynet vil nå innføre en rekke tiltak for å hindre videre smittespredning. Det vil blant annet bli innført portforbud i deler av Rogaland. Det vil si at alle typer tamme fjørfe må holdes innendørs eller i en innhegning med tett tak og nettingvegger hvis de er ute.

Det vil også bli innført risikosone og observasjonssone rundt besetningen hvor smitten er påvist. I disse sonene kan all transport av levende fjørfe og egg ut fra gårder bli forbudt. Mattilsynet vil så raskt som mulig komme tilbake til endelige tiltak, sannsynligvis i løpet av fredag.

Inntil videre anbefaler Mattilsynet så lite forflytning av fjørfe og egg fra gårder i dette området, som mulig.

– Vi jobber med å få fullstendig oversikt over situasjonen og vurderer fortløpende hvilke tiltak som er nødvendig. Ytterligere tiltak kan komme i den nærmeste tiden og på kort varsel, sier Godal.

Godt smittevern beskytter mot smitte

– Det viktigste nå er at alle som har fjørfe og andre fugler har gode smitteverntiltak, slik at de unngår smitte. Pass på at fuglene dine ikke har direkte kontakt med ville fugler, eller indirekte kontakt for eksempel via avføring fra disse, sier Godal.

Fugleinfluensa er en meldepliktig sykdom. Fjørfebønder og andre som har fuglehold må derfor straks ta kontakt med Mattilsynet dersom de har mistanke om at det er fugleinfluensa i besetningen sin.

Fugleinfluensa er først og fremst en risiko for fugler og ikke mennesker, risiko for smitte til mennesker vurderes som svært lav. Noen få varianter av fugleinfluensa kan smitte til mennesker. Videre prøveanalyser vil avklare endelig hva slags variant det er snakk om i dette tilfellet.